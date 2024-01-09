Fenerbahçe Bonucci transferinde mutlu sona ulaştı, dünyaca ünlü gazeteci sözleşmeyi duyurdu! 6 aylık anlaşma...

SÖZLEŞME FESHİ BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Leonardo Bonucci’yi İstanbul’a getirmek için Union Berlin ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Fesihten sonra uçuş planı yapılacak.