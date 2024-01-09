Fenerbahçe Bonucci transferinde mutlu sona ulaştı, dünyaca ünlü gazeteci sözleşmeyi duyurdu! 6 aylık anlaşma...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kala ilk hamle Fenerbahçe'den geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir listesinde bulunan yıldız futbolcu Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Leonardo Bonucci’yi İstanbul’a getirmek için Union Berlin ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Fesihten sonra uçuş planı yapılacak.
Bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maça çıkan Bonucci 723 dakika forma giyerken 1 de gol katkısında bulundu. Bonucci daha önce Inter, Genoa, Milan, Juventus gibi dev kulüplerde de forma giydi.