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Fenerbahçe Bonucci transferinde mutlu sona ulaştı, dünyaca ünlü gazeteci sözleşmeyi duyurdu! 6 aylık anlaşma...

09.01.2024 18:10 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer bombasını patlattı. Sarı-Lacivertliler birçok dev kulüpte forma giyen tecrübeli oyuncu Bonucci ile anlaşma sağlarken anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kala ilk hamle Fenerbahçe'den geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir listesinde bulunan yıldız futbolcu Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

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6 AYLIK ANLAŞMA

6 AYLIK ANLAŞMA

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

SÖZLEŞME FESHİ BEKLENİYOR

SÖZLEŞME FESHİ BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Leonardo Bonucci’yi İstanbul’a getirmek için Union Berlin ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Fesihten sonra uçuş planı yapılacak.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maça çıkan Bonucci 723 dakika forma giyerken 1 de gol katkısında bulundu. Bonucci daha önce Inter, Genoa, Milan, Juventus gibi dev kulüplerde de forma giydi.

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