Fenerbahçe'de 6. ayrılık kesinleşti! Lincoln Henrique bavulunu toplamak için tesislere geldi, sözleşme detayları bile belli oldu

Ara transfer döneminin en hareketli takımı olarak ön plana çıkan Fenerbahçe'de gelen transferlerin yanında ardı ardına ayrılıklar da yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde şu ana kadar Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Umut Nayir, Miguel Crespo'nun ile yollar ayrılırken 6'ncı veda da belli oldu.

