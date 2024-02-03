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  4. Fenerbahçe'de 6. ayrılık kesinleşti! Lincoln Henrique bavulunu toplamak için tesislere geldi, sözleşme detayları bile belli oldu

Fenerbahçe'de 6. ayrılık kesinleşti! Lincoln Henrique bavulunu toplamak için tesislere geldi, sözleşme detayları bile belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2024 16:42 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de üst üste yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Sarı-Lacivertliler'de son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan Lincoln Henrique'nin tesislere gelerek valizini topladığı ve Türkiye'den ayrılmak üzere ayrıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ara transfer döneminin en hareketli takımı olarak ön plana çıkan Fenerbahçe'de gelen transferlerin yanında ardı ardına ayrılıklar da yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde şu ana kadar Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Umut Nayir, Miguel Crespo'nun ile yollar ayrılırken 6'ncı veda da belli oldu.

Canlı Skor

TESİSLERE GELDİ

TESİSLERE GELDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı konuşulurken, Henrique'nin tesislere gelerek toplandığı ve Türkiye'ye veda etmeye hazırlandığı öğrenildi.

4 AYLIK SÖZLEŞME

4 AYLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lincoln Henrique, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino ile 4 aylık sözleşme imzaladı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

DETAYLAR BELLİ OLDU

Haberde, Bragantino'nun Lincoln'u 4 aylığına kiraladığı ve satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

LİSANSI ÇIKARTILMAMIŞTI

LİSANSI ÇIKARTILMAMIŞTI

Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkartmamıştı.

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