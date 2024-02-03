Fenerbahçe'de 6. ayrılık kesinleşti! Lincoln Henrique bavulunu toplamak için tesislere geldi, sözleşme detayları bile belli oldu

Ara transfer döneminin en hareketli takımı olarak ön plana çıkan Fenerbahçe'de gelen transferlerin yanında ardı ardına ayrılıklar da yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde şu ana kadar Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Umut Nayir, Miguel Crespo'nun ile yollar ayrılırken 6'ncı veda da belli oldu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı konuşulurken, Henrique'nin tesislere gelerek toplandığı ve Türkiye'ye veda etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lincoln Henrique, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino ile 4 aylık sözleşme imzaladı.
Haberde, Bragantino'nun Lincoln'u 4 aylığına kiraladığı ve satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkartmamıştı.