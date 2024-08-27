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  4. Fenerbahçe'de beklenen son! Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Fenerbahçe'de beklenen son! Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.08.2024 19:34
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda Brighton ile görüşmelere başlandığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada Ferdi'nin İngiliz ekibine transferi resmileşti. Sarı-lacivertliler, Ferdi'nin transferinden yaklaşık 40 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi aynı zamanda Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak da listenin başına yazıldı.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda Brighton ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

5+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken toplamda 6 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM BELLİ OLDU

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Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon Euro'yu bulabilecek bir gelir elde edeceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler aynı zamanda Ferdi'nin sonraki satışından %10 pay alacak.

EN PAHALI OYUNCU OLDU

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Daha önce Sacha Boey'da bulunan 30 milyon Euro'luk en pahalı satış rekoru bu transferle birlikte Ferdi Kadıoğlu'na geçti.

FERDİ'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

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2018 yılında Fenerbahçe'ye imza atan Ferdi Kadıoğlu, 203 maçta 18 gol, 22 asist katkısında bulunmuştu.

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EN PAHALI GİDEN OYUNCULAR

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

5- ARDA GÜLER

5- ARDA GÜLER

20 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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