Fenerbahçe'de beklenen son! Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda Brighton ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken toplamda 6 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon Euro'yu bulabilecek bir gelir elde edeceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler aynı zamanda Ferdi'nin sonraki satışından %10 pay alacak.

EN PAHALI OYUNCU OLDU

Daha önce Sacha Boey'da bulunan 30 milyon Euro'luk en pahalı satış rekoru bu transferle birlikte Ferdi Kadıoğlu'na geçti.

FERDİ'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

2018 yılında Fenerbahçe'ye imza atan Ferdi Kadıoğlu, 203 maçta 18 gol, 22 asist katkısında bulunmuştu.