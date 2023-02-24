Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Sarı-Lacivertliler'de yapılan transferler kadar takımdan gönderilen isimler de çokça konuşulurken, İsak Vural, Eyüp Akcan, Çağtay Kurukalıp, Emre Demir ve Bruma kiralık olarak takıma veda etti. Mauricio Lemos'un ise sözleşmesi feshedildi.