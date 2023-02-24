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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

24.02.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk hasretini Jorge Jesus ile dindirmek isteyen Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, kadrosunu şu ana kadar 3 isimle güçlendirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler'de gelen isimler kadar ayrılan isimler de konuşulurken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, ara transfer döneminde şu ana kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir ile ilk hamleler yapılmıştı.

Sarı-Lacivertliler'de yapılan transferler kadar takımdan gönderilen isimler de çokça konuşulurken, İsak Vural, Eyüp Akcan, Çağtay Kurukalıp, Emre Demir ve Bruma kiralık olarak takıma veda etti. Mauricio Lemos'un ise sözleşmesi feshedildi.

PEDRO'YA KANCA

PEDRO'YA KANCA

Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'de bir ayrılığın yaşanması daha gündemde... Portekiz basınında çıkan habere göre; Brezilya ekibi Cruzeiro'nun Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro ile yakından ilgileniyor.

'SICAK BAKIYOR'

'SICAK BAKIYOR'

Brezilya ekibinin ilk hamlelerini yapmak üzere harekete geçmesi beklenirken, performansıyla zaman zaman eleştirilen Joao Pedro'nun bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

15 MAÇTA OYNADI 

15 MAÇTA OYNADI 

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği 30 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayı 15 resmi maçta giydi. Joao Pedro bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İtalyan santrforun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Joao Pedro'nun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

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