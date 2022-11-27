Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Dün transfer edildi bugün sözleşmesi feshediliyor

Bu sezon Jorge Jesus ile bambaşka bir yapıya bürünen Fenerbahçe, yalnızca A Takım'da değil altyapılarda da önemli adımlar atıyor. Altyapı yatırımlarına devam eden Sarı-Lacivertliler birçok isim ile görüşmelerine devam ederken, son olarak dün (26 Kasım) Almanya'nın Stuttgart altyapısından yetişen 2004 doğumlu Ozan Suncak'ı kadroya katmıştı.
Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncu ile dün sözleşme imzalarken, genç oyuncunun sözleşmesinin feshedileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımda da top koşturan oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ın geçmişte sosyal medyada terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yönetimin oyuncunun sözleşmesinin fesihine karar verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe camiasının tanınan muhaberlerinden Yağız Sabuncuoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunurken, "Fenerbahçe, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı." ifadelerini kullandı.
Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine oyuncunun menajerlik şirketi 'Profondosports'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Ozan Suncak ile ilgili sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialar ile ilgili hukuki yönden hakkımızı arayacağımızı bildirmek istiyoruz. Geleceği çok parlak büyük bir yeteneği yalan haberler ile lekelemek en kibar deyimle son derece aşağılık bir tutumdur. Ozan Suncak'ın siyaset ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Söz konusu paylaşım ona ait değildir. Paylaşımı yapan ve bu paylaşımları çoğaltan kişiler karşısında oyuncumuzun hakkını hukuk önünde arayacağız." denildi.
Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.