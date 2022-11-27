Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Dün transfer edildi bugün sözleşmesi feshediliyor

MENAJERLİK ŞİRKETİ YALANLADI

Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine oyuncunun menajerlik şirketi 'Profondosports'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Ozan Suncak ile ilgili sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialar ile ilgili hukuki yönden hakkımızı arayacağımızı bildirmek istiyoruz. Geleceği çok parlak büyük bir yeteneği yalan haberler ile lekelemek en kibar deyimle son derece aşağılık bir tutumdur. Ozan Suncak'ın siyaset ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Söz konusu paylaşım ona ait değildir. Paylaşımı yapan ve bu paylaşımları çoğaltan kişiler karşısında oyuncumuzun hakkını hukuk önünde arayacağız." denildi.