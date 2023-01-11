Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ortaya atılan iddia taraftarı sinirlendirecek! Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyetten sonra Fenerbahçe'de kadro revizyonu yaşanabilir... Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncuları yönetime bildirerek yolların ayrılmasını talep edecek.
Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncuları göndererek takımı maaş anlamında rahatlatmak istiyor. Yerine istediği oyuncuları rahatlıkla alıp şampiyonluğa koşmak isteyen Jorge Jesus'un raporunda İrfan Can Kahveci de yer alıyor...
Son haftalarda performansı iyice düşen İrfan Can Kahveci için Jorge Jesus olumsuz rapor verdi. Olası bir teklifte takımdan ayrılmasına onay veren Portekizli çalıştırıcı İrfan Can'ın biletini kesti.
Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre ezeli rakip teknik direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisine telefon açtı. Fenerbahçe'den ayrılması durumunda kendisini takımında görmek istediğini söyleyen Avcı, "Gel şampiyon olalım" şeklinde bir ifade kullandığı iddia edildi. İrfan Can'ın da Fenerbahçe'de son yaşanan olaylardan sonra mutsuz durumda olduğu ve bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.