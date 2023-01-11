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  4. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ortaya atılan iddia taraftarı sinirlendirecek! Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ortaya atılan iddia taraftarı sinirlendirecek! Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

11.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kalan İrfan Can Kahveci için olay bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelirken ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu. Ezeli rakip teknik direktörünün İrfan Can'ı arayarak transfer için ikna ettiği ifade edildi.

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyetten sonra Fenerbahçe'de kadro revizyonu yaşanabilir... Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncuları yönetime bildirerek yolların ayrılmasını talep edecek.

AMAÇ MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK

AMAÇ MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK

Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncuları göndererek takımı maaş anlamında rahatlatmak istiyor. Yerine istediği oyuncuları rahatlıkla alıp şampiyonluğa koşmak isteyen Jorge Jesus'un raporunda İrfan Can Kahveci de yer alıyor...

PERFORMANSI OLUMSUZ

PERFORMANSI OLUMSUZ

Son haftalarda performansı iyice düşen İrfan Can Kahveci için Jorge Jesus olumsuz rapor verdi. Olası bir teklifte takımdan ayrılmasına onay veren Portekizli çalıştırıcı İrfan Can'ın biletini kesti.

TRABZONSPOR PUSUDA BEKLİYOR

TRABZONSPOR PUSUDA BEKLİYOR

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre ezeli rakip teknik direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisine telefon açtı. Fenerbahçe'den ayrılması durumunda kendisini takımında görmek istediğini söyleyen Avcı, "Gel şampiyon olalım" şeklinde bir ifade kullandığı iddia edildi. İrfan Can'ın da Fenerbahçe'de son yaşanan olaylardan sonra mutsuz durumda olduğu ve bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

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Trabzonspor İrfan Can Kahveci fenerbahçe galatasaray iyet

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