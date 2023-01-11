Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ortaya atılan iddia taraftarı sinirlendirecek! Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

TRABZONSPOR PUSUDA BEKLİYOR

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre ezeli rakip teknik direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisine telefon açtı. Fenerbahçe'den ayrılması durumunda kendisini takımında görmek istediğini söyleyen Avcı, "Gel şampiyon olalım" şeklinde bir ifade kullandığı iddia edildi. İrfan Can'ın da Fenerbahçe'de son yaşanan olaylardan sonra mutsuz durumda olduğu ve bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.