Fenerbahçe'de Jorge Jesus giderse o isim geri dönüyor! Sergen Yalçın derken, herkesi şaşırtan isim

197 MAÇ 118 GALİBİYET

Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör olarak 197 maça çıktı ve 118 galibiyet, 37 yenilgi ve 42 beraberlik aldı. 58 yaşındaki teknik adam bu sezon birçok takımdan teklif almasına rağmen tümünü reddetmiş ve yeni sezondan itibaren takım çalıştıracağını ifade etmişti. Başarılı hoca, Sarı-Lacivertlilerle maç başına 2.01 puan ortalaması yakaladı.