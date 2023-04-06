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Fenerbahçe'de Jorge Jesus giderse o isim geri dönüyor! Sergen Yalçın derken, herkesi şaşırtan isim

06.04.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefindeki isim olurken, Sarı-Lacivertliler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçse de rakibin 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından sular durulmuyor.

Özellikle teknik direktör Jorge Jesus tepkilerin hedefindeki isim olurken, Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapan Portekizli hoca için ayrılık iddiaları ortaya atılsa da, önümüzdeki maçlardaki takımın performansına göre net bir karara varılacağı öğrenilmişti.

Tüm bunlar yaşanırken teknik direktör iddialarının da ardı arkası kesilmezken, Sergen Yalçın ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI 

AYKUT KOCAMAN İDDİASI 

Öte yandan Sarı-Lacivertliler için çok konuşulacak bir iddiada ortaya atıldı. Akşam gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından eski teknik direktör Aykut Kocaman'ı göreve getirebilir.

3 KUPA KAZANDI 

3 KUPA KAZANDI 

Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapan ve 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertlilerin en önemli adaylarından biri. Ali Koç, başkanlık koltuğuna gelir gelmez gönderdiği Aykut Kocaman'a birkaç ay önce zeytin dalı uzatmış ve o dönem hatalı karar verdiğini itiraf etmişti.

197 MAÇ 118 GALİBİYET 

197 MAÇ 118 GALİBİYET 

Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör olarak 197 maça çıktı ve 118 galibiyet, 37 yenilgi ve 42 beraberlik aldı. 58 yaşındaki teknik adam bu sezon birçok takımdan teklif almasına rağmen tümünü reddetmiş ve yeni sezondan itibaren takım çalıştıracağını ifade etmişti. Başarılı hoca, Sarı-Lacivertlilerle maç başına 2.01 puan ortalaması yakaladı.

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