Fenerbahçe'de Mesut Özil kendine takım bakıyor iddiası

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi patlamak üzere. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla sarı-lacivertli takıma gelen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen yıldız oyuncu için bir iddia da İspanyol ve İngiliz basınından geldi.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu yazdı. İngiliz basınından Daily Star ise Mesut'un Türkiye'den ayrılarak ABD'ye ya da Katar'a gitmek istediğini vurguladı.

ABD VE KATAR'DAN TAKIM BAKIYOR

Daily Star'ın haberinde, "Mesut Özil, sadece dokuz ay önce geldiği Fenerbahçe'de mutsuz. İşler planladığı gibi gitmedi. Amerika'ya veya mega zengin Katar'a taşınma olasılığını araştırıyor. Menajeri onun Fenerbahçe'de kalacağını söylüyor ama o mutsuz" ifadelerine yer verildi.

Yıldız oyuncu bu sezon üç Süper Lig maçının sadece ikisinde forma giydi ve sahada 107 dakika kalabildi.

Mesut, Helsinki ile oynanan maçlarda oynamış ancak 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Mesut ile teknik direktör Vitor Pereira arasında da problem olduğuna dair iddialar var.

(AKŞAM)