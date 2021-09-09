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Fenerbahçe'de Mesut Özil kendine takım bakıyor iddiası

09.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ve İspanyol basını, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye 9 ay önce gelmesine rağmen Türkiye'de işlerinin istediği gibi gitmediğini ve oldukça mutsuz olduğunu yazdı. Yıldız ismin gitmek için ABD ve Katar'dan takım baktığı da vurgulandı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi patlamak üzere. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla sarı-lacivertli takıma gelen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen yıldız oyuncu için bir iddia da İspanyol ve İngiliz basınından geldi.

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İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu yazdı. İngiliz basınından Daily Star ise Mesut'un Türkiye'den ayrılarak ABD'ye ya da Katar'a gitmek istediğini vurguladı.

ABD VE KATAR'DAN TAKIM BAKIYOR

Daily Star'ın haberinde, "Mesut Özil, sadece dokuz ay önce geldiği Fenerbahçe'de mutsuz. İşler planladığı gibi gitmedi. Amerika'ya veya mega zengin Katar'a taşınma olasılığını araştırıyor. Menajeri onun Fenerbahçe'de kalacağını söylüyor ama o mutsuz" ifadelerine yer verildi.

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Yıldız oyuncu bu sezon üç Süper Lig maçının sadece ikisinde forma giydi ve sahada 107 dakika kalabildi.

Mesut, Helsinki ile oynanan maçlarda oynamış ancak 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Mesut ile teknik direktör Vitor Pereira arasında da problem olduğuna dair iddialar var.

(AKŞAM)

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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