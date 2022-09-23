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Fenerbahçe'de o isimler zarar yazıyor! Herkes şaşkın... Her gün 178 bin TL

23.09.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda yeni çalıştırıcısı Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna köklü bir değişikliğe giderken, yaptığı 12 takviyeyle taraftarlarının yüzünü güldürmüştü. Sarı-Lacivertliler, yaptığı transferler kadar eldeki bazı isimlerle de gündem olurken, kadrodan gönderilmeyen ancak yabancı kuralı nedeniyle lisans çıkarılmayan isimlerin maliyeti dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi isimleriyle güçlendirmişti. Sarı-Lacivertli kurmayları en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı olurken, bu kural nedeniyle Bruma'nın yanı sıra Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkaramamıştı.

TEKLİFLER REDDEDİLMİŞTİ

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Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe yönetimi bu 3 isim için kendilerine gelen teklifleri geri çevirmiş ve ciddi bir mali yükün altına girmek zorunda kalmıştı. Dünyada birçok ülkede transfer penceresi kapandığı için Bruma, Lemos ve Novak en azından ara transfer dönemine kadar maçları tribünden izleyecek. Bruma'nın şu anda 1.5 milyon Euro garanti ücreti var.

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GÜNLÜK 178 BİN LİRA

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Novak 1.2 milyon Euro, Lemos ise 850 bin Euro kazanıyor. Böylece bu 3 futbolcunun kulübe 1 yıllık yükü 3 milyon 550 bin Euro, yani yaklaşık 65 milyon lira seviyesinde. Bir başka hesaba göre ise Bruma, Lemos ve Novak'ın Fenerbahçe'ye aylık maliyetleri 5 milyon 416 bin lira, günlük maliyetleri ise 178 bin lira.

FİNANSAL FAIR PLAY...

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Zaten ekonomik anlamda oldukça zor bir süreçten geçen ve UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması konusunda problemler yaşayan yönetim, bu 3 futbolcunun da ekstra maliyetinin sıkıntısını yaşıyor. (Takvim)

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇINDAN KARELER

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