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Ayrılık sonrası takibe almıştı! Wanda Nara'nın eski eşi İstanbul'a geliyor

23.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Icardi ile olan ilişkilerinin sona erdiğini duyurmasının hemen ardından, eski eşi Maxi Lopez'i takibe almıştı. İddiaya göre Maxi Lopez Türkiye'ye geliyor. İşte nedeni...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a büyük ses getiren Mauro Icardi, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Kendisi gibi ünlü olan eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan yıldız oyuncu, eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Icardi ile ayrıldıklarını resmen açıklamış ve iddialar gerçek olmuştu. Nara sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu anı yaşamak benim için acı verici… Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ EŞİNİ TAKİP ETTİ

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Bu olayın hemen ardından Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleştikleri görülürken, futbolseverler bu hareketin Wanda Nara'nın eski eşine geri dönmesinden dolayı olduğununu öne sürdü. Tüm bunlar yaşanırken, Maxi Lopez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Wanda Nara ile ilişkisi sona eren Icardi'nin antrenmandaki hali gündem oldu!Wanda Nara ile ilişkisi sona eren Icardi'nin antrenmandaki hali gündem oldu!

LOPEZ İSTANBUL'A GELİYOR

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Buna göre; Şu sıralar Championship ekiplerinden Birmingham City’de başkanlık görevini yürüten Maxip Lopez'in İstanbul'a geleceği iddia edildi. Lopez'in takımının aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktör John Eustace’ın görevine son vererek yerine Valerien Ismael’i getirmek istediği de gelen bilgiler arasında...

ISMAEL AYRILABİLİR

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Milli maç arasında İngiltere’ye giden Ismael burada Birmingham City Başkanı Maxi Lopez’le bir ön görüşme yaptığı iddia edildi. Oldukça verimli geçen bu görüşmede Ismael yeniden İngiliz futbolunun içinde olmak istediğini söyledi. Championship’te şu anda 17’nci sırada bulunan Birmingham City’nin hedefinde Ismael’le beraber birkaç teknik direktör var. Yeni teknik direktörü seçecek olan Lopez de eski bir futbolcu. Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrıldığı Wanda Nara'nın eski kocası.

LOPEZ, BEŞİKTAŞ'I İKNAYA GELECEK

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Eğer Birmingham City, Valerien Ismael konusunda bir aşama kaydederse Lopez, Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adam için ikna etmek üzere İstanbul’a gelecek.

WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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