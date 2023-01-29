Fenerbahçe'de olmaz denilen oldu! Yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig'e gidiyor...

YENİ SOL BEK OOSTERWOLDE

Alioski ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, sol bek bölgesi için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibinde bu sezon 19 maçta forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika saha kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.