SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de olmaz denilen oldu! Yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig'e gidiyor...

Fenerbahçe'de olmaz denilen oldu! Yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig'e gidiyor...

29.01.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, Bruma'yı ise kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in de takımdan ayrılması gündeme geldi.

Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de olman denilen oluyor... Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Osayi Samuel takımdan ayrılıyor. Crystal Palace, Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

OSAYI, PREMİER LİG EKİBİNİN HEDEFİNDE

OSAYI, PREMİER LİG EKİBİNİN HEDEFİNDE

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'e ise İngiltere'den teklif var. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

BRUMA KİRALIK OLARAK BRAGA'YA GİDİYOR

BRUMA KİRALIK OLARAK BRAGA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe'nin 4 milyon 250 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Bruma, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulması zor gözüken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibi Braga ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bruma kısa bir süre içerisinde Portekiz'e giderek resmi imzayı atacak.

YENİ SOL BEK OOSTERWOLDE

YENİ SOL BEK OOSTERWOLDE

Alioski ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, sol bek bölgesi için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibinde bu sezon 19 maçta forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika saha kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

EMRE DEMİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

EMRE DEMİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor.

Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel fenerbahçe Süper Lig sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Toroğlu: 'Ne diyorsun lan sen?' diyecekler ama...'

Toroğlu: 'Ne diyorsun lan sen?' diyecekler ama...'

Maç sonunda yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor!

Maç sonunda yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor!

Okan Buruk, galibiyet sonrası iki ayrılığı açıkladı!

Okan Buruk, galibiyet sonrası iki ayrılığı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.