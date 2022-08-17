Fenerbahçe'de sıcak saatler! Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan yıldız oyuncuyla ilgili sarı-lacivertliler elini çabuk tuttu ve anlaşma sağladı.

ALTAY BAYINDIR İLE ANLAŞILDI

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, serbest kalma bedelini de 25 milyon Euro yaptı. Yıldız oyuncunun kariyer hedefi doğrultusunda Avrupa'dan bir teklif gelmesi durumunda masaya oturmaya hazır olan sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sözleşmesi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yüzde 50'nin üstünde bir zam alan milli kaleci Fenerbahçe'den bonuslar hariç 2 milyon Euro garanti ücret kazanacak.