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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

17.08.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Altay Bayındır'ın geleceği belli oldu. Sözleşmesinde son seneye girilen Altay Bayındır ile görüşme sağlayan Fenerbahçeli yetkililer yıldız oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Altay Bayındır'ın serbest kalma bedeli de 25 milyon Euro olacak.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan yıldız oyuncuyla ilgili sarı-lacivertliler elini çabuk tuttu ve anlaşma sağladı.

ALTAY BAYINDIR İLE ANLAŞILDI

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Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, serbest kalma bedelini de 25 milyon Euro yaptı. Yıldız oyuncunun kariyer hedefi doğrultusunda Avrupa'dan bir teklif gelmesi durumunda masaya oturmaya hazır olan sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sözleşmesi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yüzde 50'nin üstünde bir zam alan milli kaleci Fenerbahçe'den bonuslar hariç 2 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

ALTAY BAYINDIR FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır fenerbahçe
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