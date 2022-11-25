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Fenerbahçe'de stat adının 'Atatürk' olarak değiştirilmesi kararı sonrası Beşiktaş'tan hamle! Eski isme geri dönülebilir... "İnönü Stadyumu"

25.11.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Sevgili Fenerbahçeliler, bu gece size muhteşem bir sürprizimiz var. Bekleyin..." diyerek taraftarları heyecanlandırmıştı. Dündar, sarı - lacivertlilerin düzenlediği gecede Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değişmesi için öneri sunulduğunu duyururken, bu hamlenin ardından Beşiktaş'tan da stat ismine dair flaş bir hamle yapılmaya hazırlanılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Uğur Dündar twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Fenerbahçeliler, bu gece size muhteşem bir sürprizimiz var. Bekleyin..." ifadeleri yer almıştı. Dündar yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Stadyum ismi nasıl değişir, mevzuata göre stadyum ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Biz de bunu yaparız, hiç de çekinmeyiz. Ama bu bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişme Sarı-Lacivertli camiada coşkuyla karşılanırken, Vodafone ile olan anlaşması sona eren Beşiktaş'tan da flaş bir hamle gelebilir. İddiaya göre; Fenerbahçe'nin 'Atatürk Stadyumu' kararının ardından Beşiktaş'tan da Atatürk’ün silah arkadaşı Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü isminin Dolmabahçe stadına dönmesi için bazı kongre üyeleri çalışmalar başlattı.

Dolmabahçe stadı yıkılıp yeniden yapıldığında Vodafone ile sponsorluk anlaşması yapılmış, ilk etapta stadın ismi Vodafone Arena daha sonra da Vodafone Park olmuştu.

Siyah-beyazlı yönetim Vodafone ile olan anlaşmanın sonlanmasıyla sponsor arayışlarına başladı. Stadın isminin sponsor firmayla anılması için birçok teklif gelirken, yönetim henüz herhangi bir anlaşma sağlamış değil.

Beklentiler karşılanmaz ve istenilen gibi bir sponsor bulunamazsa stadın isminin ne olacağı ise soru işareti olurken, bazı kongre üyeleri eğer sponsor bulunamazsa stadın eski ismi olan İnönü’nün geri getirilmesi için girişimlere başladığı öğrenildi.

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