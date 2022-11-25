Fenerbahçe'de stat adının 'Atatürk' olarak değiştirilmesi kararı sonrası Beşiktaş'tan hamle! Eski isme geri dönülebilir... "İnönü Stadyumu"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Stadyum ismi nasıl değişir, mevzuata göre stadyum ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Biz de bunu yaparız, hiç de çekinmeyiz. Ama bu bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullanmıştı.