Fenerbahçe'de tarihi seçimde sandıklar açıldı! Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki yarışta ilk sonuçlar geldi...

Fenerbahçe'de merakle beklenen başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandı ve sayım işlemine geçildi.

GENEL SONUÇ 15/47

Ali Koç: 4.397

Aziz Yıldırım: 2.770

ALİ KOÇ CEPHESİ KUTLAMALARA BAŞLADI

Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri, kutlama yapmaya başladı.

SANDIKLAR AÇILIYOR...

4 no'lu sandık

Ali Koç: 295

Aziz Yıldırım: 270

6 no'lu sandık;

Ali Koç - 348

Aziz Yıldırım - 255

13 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 366

Aziz Yıldırım: 244

17 no'lu sandık

Ali Koç: 355

Aziz Yıldırım: 215

18 no'lu sandık

Ali Koç: 343

Aziz Yıldırım: 204

21 no'lu sandık

Ali Koç: 385

Aziz Yıldırım: 190

22 no'lu sandık

Ali Koç: 347

Aziz Yıldırım: 230

30 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 342

Aziz Yıldırım: 210

47 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 184

Aziz Yıldırım: 133

SAYIM ÖNCESİ OLAY!

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda sarı ve beyaz renkteki Başkanlık ve Yönetim Kurulu pusulalarının beyaz renkli zarfa konulması gerekirken, Sicil Kurulu seçimi için olan sarı zarfa da atılması sonucu birçok oy iptal oldu.

TRİBÜNLERDEN ALİ KOÇ'A DESTEK

Tribünlerden Ali Koç'a: "Sana muhtacız, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım."

AZİZ YILDIRIM'A DA DESTEK VERİLDİ

Tribünlerin Ali Koç'a destek vermesinin ardından bu sefer de Aziz Yıldırım için besteler söylenmeye başlandı.

27.000 OY KULLANILDI

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27.000 kongre üyesi oy kullandı.

REKOR KIRILDI

Kullanılan 27.000 bin oy Fenerbahçe tarihine geçti. 2018'deki Fenerbahçe seçimlerinde 21 bin 350 kişi oy kullanmıştı.

ADAYLARININ LİSTESİ

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda yapılıyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm gün boyunca alanda olurken, kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Koç, saat 16.10 sıralarında 27 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi saat 10.00’da başladı. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, saat 16.15 dolaylarında 45 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kısa bir açıklama yapan Yıldırım, seçimin Fenerbahçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.

