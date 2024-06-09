Fenerbahçe'de tarihi seçimde sandıklar açıldı! Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki yarışta ilk sonuçlar geldi...

Fenerbahçe'de merakle beklenen başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandı ve sayım işlemine geçildi.
Ali Koç: 4.397
Aziz Yıldırım: 2.770
Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri, kutlama yapmaya başladı.
4 no'lu sandık
Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270
6 no'lu sandık;
Ali Koç - 348
Aziz Yıldırım - 255
13 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244
17 no'lu sandık
Ali Koç: 355
Aziz Yıldırım: 215
18 no'lu sandık
Ali Koç: 343
Aziz Yıldırım: 204
21 no'lu sandık
Ali Koç: 385
Aziz Yıldırım: 190
22 no'lu sandık
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
30 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210
47 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda sarı ve beyaz renkteki Başkanlık ve Yönetim Kurulu pusulalarının beyaz renkli zarfa konulması gerekirken, Sicil Kurulu seçimi için olan sarı zarfa da atılması sonucu birçok oy iptal oldu.
Tribünlerden Ali Koç'a: "Sana muhtacız, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım."
Tribünlerin Ali Koç'a destek vermesinin ardından bu sefer de Aziz Yıldırım için besteler söylenmeye başlandı.
Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27.000 kongre üyesi oy kullandı.
Kullanılan 27.000 bin oy Fenerbahçe tarihine geçti. 2018'deki Fenerbahçe seçimlerinde 21 bin 350 kişi oy kullanmıştı.
Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer alıyor:
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda yapılıyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm gün boyunca alanda olurken, kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Koç, saat 16.10 sıralarında 27 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi saat 10.00’da başladı. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, saat 16.15 dolaylarında 45 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kısa bir açıklama yapan Yıldırım, seçimin Fenerbahçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.