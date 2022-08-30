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Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

30.08.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede sinirler gerildi. Bir pozisyonda Ferdi Kadıoğlu ile anlaşamayan İrfan Can Kahveci'nin, yıldız oyuncuya küfrettiği iddia edildi. Bu iddia sonrası sosyal medya karıştı. Takımda dengeleri bozduğu ifade edilen İrfan Can için taraftarlar bir hayli sinirlendi.

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği mücadelede ilginç bir ola yaşandı. Sarı-lacivertlilerin serbest vuruş kullanacağı sırada birbirleriyle anlaşamayan Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci, adeta saha içinde kavga etti.

SİNİRLER BİR HAYLİ GERİLDİ!

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Müsabakanın 83. dakikasında serbest vuruş kazanırken topun başına geçen İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nu savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top taca çıktı. Bu olay sonrasında İrfan Can Kahveci'nin Ferdi Kadıoğlu'nun annesine küfrettiği iddia edildi.

TARAFTARLAR ÇOK KIZGIN

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Pozisyondan sonra İrfan Can'ın küfrettiği kameralar tarafından gösterilince sarı-lacivertli taraftarlar çok sinirlendi. İrfan Can'ın böyle agresif olmasına dayanamayan Fenerbahçeli taraftarlar, İrfan Can'a ağır eleştirilerde bulundu.

KONYASPOR - FENERBAHÇE

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci fenerbahçe 10
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