Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

EDERSON DA TAMAM!

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Ederson transferinde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 24 saatte üçüncü büyük transferini yapmış oldu. Ali Koç ve yönetiminin yaptığı bu hamleler sarı-lacivertli taraftarları bir hayli mutlu etti.