Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe'nin peş peşe patlattığı bombalar taraftarını bir hayli mutlu etti. Kerem Aktürkoğlu'ndan hemen sonra Asensio'yu da İstanbul'a indiren sarı-lacivertliler, Manchester City'den de Ederson'u renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bu doğrultuda Portekiz ekibi Benfica ile tüm şartlarda anlaşma yapan sarı-lacivertliler, Kerem’i İstanbul’a getirdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun ardından diğer kanada da PSG'den Asensio'yu transfer eden Fenerbahçe peş peşe hamleler yaptı. 10 saat içinde iki yıldızı da İstanbul'a indiren sarı-lacivertlilerin bu girişimi dış basında da geniş yer buldu.
Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Ederson transferinde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 24 saatte üçüncü büyük transferini yapmış oldu. Ali Koç ve yönetiminin yaptığı bu hamleler sarı-lacivertli taraftarları bir hayli mutlu etti.
Fenerbahçe, Manchester City'den İlkay Gündoğan ile görüşüyor. Sarı-lacivertliler, deneyimli yıldıza 3.5 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yapacak.
Sevilla, Sofyan Amrabat'ın kiralanması için Fenerbahçe ile görüşüyor. Sarı-lacivertlilerin bir yandan da bu transferle ilgilendiği öğrenildi.
