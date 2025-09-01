SPOR

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe durdu durdu bombaları peş peşe patlattı. Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, bu transferin hemen ardından gecenin geç saatlerinde Asensio'yu da Türkiye'ye getirdi. Kaleci transferinde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna kattı. Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken Fenerbahçe'nin bu hamleleri dış basında da yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...
Fenerbahçe'nin peş peşe patlattığı bombalar taraftarını bir hayli mutlu etti. Kerem Aktürkoğlu'ndan hemen sonra Asensio'yu da İstanbul'a indiren sarı-lacivertliler, Manchester City'den de Ederson'u renklerine bağladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU

KEREM AKTÜRKOĞLU

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bu doğrultuda Portekiz ekibi Benfica ile tüm şartlarda anlaşma yapan sarı-lacivertliler, Kerem’i İstanbul’a getirdi.

ASENSIO GECE YARISI İNDİ

ASENSIO GECE YARISI İNDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun ardından diğer kanada da PSG'den Asensio'yu transfer eden Fenerbahçe peş peşe hamleler yaptı. 10 saat içinde iki yıldızı da İstanbul'a indiren sarı-lacivertlilerin bu girişimi dış basında da geniş yer buldu.

EDERSON DA TAMAM!

EDERSON DA TAMAM!

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Ederson transferinde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 24 saatte üçüncü büyük transferini yapmış oldu. Ali Koç ve yönetiminin yaptığı bu hamleler sarı-lacivertli taraftarları bir hayli mutlu etti.

İLKAY GÜNDOĞAN DA GELEBİLİR

İLKAY GÜNDOĞAN DA GELEBİLİR

Fenerbahçe, Manchester City'den İlkay Gündoğan ile görüşüyor. Sarı-lacivertliler, deneyimli yıldıza 3.5 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yapacak.

AYRILIK YAŞANABİLİR

AYRILIK YAŞANABİLİR

Sevilla, Sofyan Amrabat'ın kiralanması için Fenerbahçe ile görüşüyor. Sarı-lacivertlilerin bir yandan da bu transferle ilgilendiği öğrenildi.

