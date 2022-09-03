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  4. Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

03.09.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forvet mevkisine Batshuayi'nin transfer edilmesinin ardından kolları sıvayan sarı-lacivertliler, yapacağı 'çilek' transferiyle taraftarını mutlu etmek istiyor. Real Madrid'de forma şansı bulamayan Eden Hazard ile ilgilenen Fenerbahçeli yetkililer, İspanyol devinin kapısını çaldı. Real Madrid'in planları arasında yer almayan Hazard, ayrılmaya çok sıcak bakıyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasından dolayı seçenekleri azalan Hazard için büyük bir sürpriz gelebilir...

Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den yılın bombası her an patlayabilir. Hazard ile ilgilenen Fenerbahçe, Real Madrid'in kapısını çaldı. İspanyol devinde bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Belçikalı oyuncu için girişimler yapılacak

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Eden_20Hazard

Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakan Hazard, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Kariyerinin yavaş yavaş sonlarına gelen Belçikalı oyuncu, bu yıllarını ilk 11'de forma giyerek geçirmek istiyor.

EDEN HAZARD FOTOĞRAFLARI

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