Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Fenerbahçe'den yılın bombası her an patlayabilir. Hazard ile ilgilenen Fenerbahçe, Real Madrid'in kapısını çaldı. İspanyol devinde bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Belçikalı oyuncu için girişimler yapılacak

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakan Hazard, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Kariyerinin yavaş yavaş sonlarına gelen Belçikalı oyuncu, bu yıllarını ilk 11'de forma giyerek geçirmek istiyor.