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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi! Galatasaray yönetimi şoke oldu

31.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan iki ezeli rakip bir kez daha aynı isim için karşı karşıya geldi. Fransız basınındaki habere göre uzun süredir Galatasaray ile anılan Mauro Icardi için Fenerbahçe devrede. İşte detaylar...

Süper Lig'de transfer perdesinin kapanmasına az bir süre kala vitesi yükselten kulüpler, görüşme halinde oldukları isimler için somut adımlar atmaya başladı. Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü yaptığı transferlerle ses getirmeyi başarırken ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Mauro Icardi ile ilgili oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYORDU!

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Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun maaşının bir kısmını ödeyerek transferi noktalamak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyordu. Öte yandan Mauro Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını ilettiği belirtilmişti.

TEKLİF ALMAZSA...

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Eğer Avrupa’da transfer tahtasının kapanacağı yarın İtalya ya da İngiltere’den PSG’nin onaylayacağı teklif almazsa Wanda Nara’nın da onayıyla Icardi'nin Galatasaray'a imza atacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L’Equipe oldukça ses getirecek bir habere imza attı. Habere göre; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, bu son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı" ifadeleri yer aldı.

SICAK BAKIYOR

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Mauro Icardi için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un da devreye girdiği aktarılmıştı. Fakat Arjantinli oyuncunun bu transfere olumlu bakmadığı ifade edilmişti. L'Equipe İstanbul'dan Fenerbahçe'nin ilgisine ise Icardi'nin olumlu yaklaştığını aktarıyor. Geçtiğimiz günlerde eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun buradan memnun ayrıldığı belirtilmişti. Icardi şimdi Fenerbahçe'ye transfer ihtimaline de sıcak bakıyor.

G.SARAY 3 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ

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Sarı kırmızlı ekip, Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ile İstanbul'da iki kez görüşmüş ve bu görüşmelerin ardından ilk teklif revize edilmişti. Galatasaray yönetimi, ilk olarak bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro'luk maaşının 2.5 milyon Euro'sunu karşılama teklifinde bulunmuştu. Ancak son teklifte bedelsiz kiralama maddesi değişmezken maaş ödemesi 3 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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