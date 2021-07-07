Fenerbahçe'den Edin Dzeko'ya inanılmaz teklif

Sarı-lacivertli takım, 5 Temmuz itibarıyla Topuk Yaylası'nda yeni hocasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Çok fazla transfer istemeyeceği belirtilen Pereira, geçtiğimiz sezon sil baştan kurulan kadroya belli başlı takviyeler yapacak.

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon golcü konusunda büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor.

Sarı-lacivertli ekibin gündeminde Edin Dzeko var. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, yıldız golcü için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi.