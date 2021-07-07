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Fenerbahçe'den Edin Dzeko'ya inanılmaz teklif

07.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, uzun süren hoca arayışlarını eski teknik direktörü Vitor Pereira’yı takımın başına getirerek sona erdirdi. Vitor Pereira ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon direkt olarak 11’de oynayacak golcü için çalışmalarına devam ediyor. Kanarya bu doğrultuda ilk hedefi Edin Dzeko olarak belirledi. Sarı lacivertliler, İtalyan medyasına göre yıldız golcüye inanılmaz bir teklif sundu.

Sarı-lacivertli takım, 5 Temmuz itibarıyla Topuk Yaylası'nda yeni hocasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Çok fazla transfer istemeyeceği belirtilen Pereira, geçtiğimiz sezon sil baştan kurulan kadroya belli başlı takviyeler yapacak.

İTALYAN MEDYASI DUYURDU

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon golcü konusunda büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor.
Sarı-lacivertli ekibin gündeminde Edin Dzeko var. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin, yıldız golcü için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi.
Sonraki iki yılda ise Dzeko'nun maaşı oynadığı maç sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
alin da. görelim. artik. yas. alinmayan. oyuncu. kalmadi. biz. görmüyoz. yanliz

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