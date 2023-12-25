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  4. Fenerbahçe'den Icardi'nin gözünün morarmasıyla ilgili açıklama! ''Penaltı pozisyonuyla alakası yok, Galatasaray ile aynı masaya oturmayacağız!''

Fenerbahçe'den Icardi'nin gözünün morarmasıyla ilgili açıklama! ''Penaltı pozisyonuyla alakası yok, Galatasaray ile aynı masaya oturmayacağız!''

25.12.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TRT SPOR' a açıklamalarda bulundu. Kızılhan,"Galatasaray kulübü olmayan bir pozisyonda mağduriyet yaratmak istiyor. 3 gün sonra Süper Kupa maçı oynayacağız. Ortak basın toplantısına nasıl baktığımız sorusu geldi TFF'den. Galatasaray sıcak bakmış. Biz bu zihniyetle yan yana, ortak, aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Basın toplantısı da dahil buna" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TRT SPOR' a açıklamalarda bulundu. İşte Burak Kızılhan'ın çarpıcı açıklamaları...

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"ICARDI'NİN GÖZÜNÜN MORARMASININ PENALTI POZİSYONUYLA ALAKASI YOK"

"ICARDI'NİN GÖZÜNÜN MORARMASININ PENALTI POZİSYONUYLA ALAKASI YOK"

"Icardi'nin gözünün morarmasının penaltı pozisyonuyla alakası yok. Madem adalet istiyorlar, Nelsson'un eline çarpan topu neden konuşmuyorlar?"

"BİZ BU ZİHNİYETLE, ORTAK VE AYNI MASADA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

"BİZ BU ZİHNİYETLE, ORTAK VE AYNI MASADA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

"TFF, Süper Kupa öncesinde ortak basın toplantısı yönünde bir soru iletti. Galatasaray bunu kabul etmiş. Biz bu zihniyetle, ortak ve aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa basın toplantısı da dahildir."

"YALAN OPERASYONUN DEVAMI"

"YALAN OPERASYONUN DEVAMI"

"Bugün bir etkinlik sonrası, Galatasaray Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili açıklamalarda bulunmuş. Aslında aynı etkinliğe ben de katıldım. Biz de gereken açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Ama baktığınızda yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyondan mağduriyet yaratıyorlar. Tek amaçları, Süper Kupa maçı öncesi kamuoyunu manipüle etmek istiyorlar. Bu kısa yolları kullanmaya alışmış bir camia. Bugüne kadar çok örneklerini gördük. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışmak akıllara ziyan bir olay."

"GÜNDEMİ MANİPÜLE EDİYORLAR"

"GÜNDEMİ MANİPÜLE EDİYORLAR"

"Galatasaray tarafı, dört bir koldan olmayan bir pozisyon üzerinden gündemi manipüle ediyorlar. Aslında bunun satır arası mesajı adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar"

"TÜRKİYE ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE İZLİYOR"

"TÜRKİYE ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE İZLİYOR"

"Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum"

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