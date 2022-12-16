Fenerbahçe'den sezon sonu transfer hamlesi! 5 isimle masaya oturuldu

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 1 maç eksikle zirvede yer alan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-Lacivertliler yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isterken, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek isimler için de görüşmelere başladı.
Tam 5 isimle masaya oturan Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu isimler ve son durum şöyle:
Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.
Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi, cevap bekleniyor.
Portekizli'nin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor.
İsmini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F.Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak. (Sabah)