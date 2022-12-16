Fenerbahçe'den sezon sonu transfer hamlesi! 5 isimle masaya oturuldu

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 1 maç eksikle zirvede yer alan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-Lacivertliler yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isterken, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek isimler için de görüşmelere başladı.

Tam 5 isimle masaya oturan Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu isimler ve son durum şöyle: