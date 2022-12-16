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Fenerbahçe'den sezon sonu transfer hamlesi! 5 isimle masaya oturuldu

16.12.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon kupa hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de sezon sonu sözleşmesi bitecek 5 isim için 'kalsın' raporu veren Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un bu talebi sonrası, kurmaylar o isimlerle masaya oturdu. İşte son durum...

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 1 maç eksikle zirvede yer alan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-Lacivertliler yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isterken, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek isimler için de görüşmelere başladı.

Tam 5 isimle masaya oturan Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu isimler ve son durum şöyle:

EZGJAN ALIOSKI 

EZGJAN ALIOSKI 

Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.

ENNER VALENCIA

ENNER VALENCIA

Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.

ALTAY BAYINDIR 

ALTAY BAYINDIR 

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi, cevap bekleniyor.

MIGUEL CRESPO 

MIGUEL CRESPO 

Portekizli'nin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor.

İSMAİL YÜKSEK 

İSMAİL YÜKSEK 

İsmini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F.Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak. (Sabah)

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