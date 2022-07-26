Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına doğru

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus, çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Jesus, ilk maçın ardından herkesin Dinamo Kiev hakkında daha net fikirlere sahip olduğunu düşündüğünü belirtti.

İlk karşılaşmada rakiplerine kalitelerini gösterdiklerini vurgulayan Jesus, "İlk maçta defansif anlamda iyi organize olduk ve onları şaşırttık. Rakibimiz kontra ataklarda etkili bir takım. Yarınki maç çok zor bir maç olacak. Umarım oyuncularımız gününde olur ve biz de turu geçen taraf oluruz." ifadelerini kullandı.

Takımda düzeltmek istedikleri şeyler olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, kadroya ilişkin ise şunları aktardı:

"Taktiksel olarak bugün ve yarın maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Hafta boyunca fiziksel anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. Özellikle Arda Güler, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King'in durumlarına bakacağız. Yarın sabahki antrenmanımızın ardından oyuncuları duruma göre seçeceğiz."

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'nun ilk maçın ardından 'Fenerbahçe'yi artık daha iyi tanıyoruz' açıklamasının normal olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Maçın gidişatına göre belli stratejiler uygulayacağız. Yarında maçın gidişatına göre bakacağız ve gerekli çözümleri maç içinde bulmaya çalışacağız. İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 3 net pozisyonumuz vardı. Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Yarın ofansif anlamda yine zorluklar yaşarsak bir sebebi de onların defansif anlamda çok iyi bir takım olması."

Jesus, ilk maçta rakibin çok faul yapmasına ilişkin bir soruyu ise "Aslında rakibi durdurmak için akıllı bir yönetim. Onların ilk maçta silahı buydu. Maçtan önce bunu konuşmuştuk. Yarın 30-40 isterlerse 50 faul yapsınlar bu bizim için iyi bir sinyal. Hücumda iyi işler yaptığımızın göstergesi. Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek." şeklinde yanıtladı.

- Altay: "Çok önemli maça çıkacağız"

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Altay Bayındır, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Teknik direktörlerinin kendilerine söylediklerini uygulamaya çalışacaklarını aktaran Altay, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. İyi çalışıyoruz. Hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah antrenmanda yaptıklarımızı maçta uygulayarak güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçta kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu anlatan Altay, "Yarın kazanırsak yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya çalışıyoruz. Hocamız da elinden geleni yapıyor. Sahaya sağlıklı bir şekilde çalıştıklarımızı yansıtırsak güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. İçerde oynayacağımız ilk maç, herkes heyecanlı. Taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyi sahada en iyi şekilde kullanarak savaşacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe formasını üstlerine girdiği her anı mücadele vererek geçireceklerini aktaran Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamız dünya çapında bir isim. kendi tecrübelerini babacan bir şekilde bizlere yansıtmaya çalışıyor. Bizler de saygılı bir şekilde sonuna kadar hocamızın söylediklerini yapıyoruz. Konsantre çok önemli yarın. Güzel bir aile ortamımız var. Önemli olan bunu devam ettirmek. Takımımızda herkes değerli ve herkesin farklı meziyetleri var. Sahada birlikte bir mücadele veriyoruz. Profesyoneliz, sakatlıklar olabiliyor. Serdar ağabeyini sakatlığı üzücü ama hazır kim varsa devam edeceğiz. Benim için fark eden bir durum değil. Hepimizin görevleri var. Hepimizin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. "