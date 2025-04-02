Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çok ilginç an! O diyalog TV'den net şekilde duyuldu! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelirken kritik mücadelenin ilk yarısında oldukça ilginç bir an ekranlara yansıdı.

GÜNAY 11'DE BAŞLADI

Okan Buruk kupa karşılaşmasında ilk 11'de Muslera yerine Günay Güvenç'e yer verirken başarılı eldiven top toplayıcı çocuk ile bir diyalog yaşadı.

'BÖYLE YAPMA KARDEŞİM'

Kale vuruşu kullanmak üzere top isteyen Günay'a top toplayıcı oldukça sert bir şekilde topu atarken Günay Güvenç kendisinin yanına giderek “Böyle yapma ama kardeşim, gözünü seveyim” dedi ve ardından sarıldı.

İŞTE O ANLAR...