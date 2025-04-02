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  4. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çok ilginç an! O diyalog TV'den net şekilde duyuldu! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çok ilginç an! O diyalog TV'den net şekilde duyuldu! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2025 21:42
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Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ederken mücadelenin ilk yarısında top toplayıcı çocuk ile Sarı-Kırmızılı kaleci Günay Güvenç arasında çok ilginç bir diyalog yaşandı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelirken kritik mücadelenin ilk yarısında oldukça ilginç bir an ekranlara yansıdı.

GÜNAY 11'DE BAŞLADI

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Okan Buruk kupa karşılaşmasında ilk 11'de Muslera yerine Günay Güvenç'e yer verirken başarılı eldiven top toplayıcı çocuk ile bir diyalog yaşadı.

'BÖYLE YAPMA KARDEŞİM'

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Kale vuruşu kullanmak üzere top isteyen Günay'a top toplayıcı oldukça sert bir şekilde topu atarken Günay Güvenç kendisinin yanına giderek “Böyle yapma ama kardeşim, gözünü seveyim” dedi ve ardından sarıldı.

İŞTE O ANLAR...
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Süper Lig Günay Güvenç Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
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