SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı

25.08.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1308 Osmaneli Belediyespor U11-12 futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul’a çağrıldı.

1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya’da yapılan turnuvalarda başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince minik futbolculara diğer takımların ilgisi arttı. Turnuvada göz dolduran 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 Futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul’a çağrıldı.

Altyapıya çok önem verdiklerini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya’da yapılan turnuvalarda çok başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince sporcularımıza ilgi arttı. Bu tarz turnuvaları izleyen kulüplerimizin değerli hocaları takımımızı yakından takip ediyorlar. 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımımız kalecilerinden Berke Can Evli Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul’a çağrıldı. Fenerbahçe gibi Türkiye’nin güzide bir takımının alt yapısına seçilen değerli sporcumuzu, ailesini, yöneticilerimizi ve değerli hocası Çağlar Bozkıran ve Mete Aktemur’u kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

4003

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ronaldo'dan flaş hamle!

Ronaldo'dan flaş hamle!

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.