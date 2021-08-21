Fenerbahçe için Hee-chan Hwang iddiası

Fenerbahçe'nin santrfor transferinde listesindeki oyunculardan birinin Leipzig'de forma giyen Hee-chan Hwang olduğu öğrenildi.

Güney Koreli gazeteci Jason Lee'nin aktardığı haberde, Hee-chan Hwang Fenerbahçe'nin listesinde olmasına rağmen şu anda sarı lacivertlilerin önceliği değil. Fenerbahçe, Hee-chan Hwang'yi yedekte bekletirken, şu anda santrfor transferinde başka bir hedefe odaklanmış durumda.

Eğer kulübün ilk planı gerçekleşmezse B planı olarak Hee-chan Hwang'nin devreye girebileceği iddia edildi. 2020'de Leipzig'e transfer olan Hee-chan Hwang, Salzburg formasıyla son senesinde ligde 27 maçta 11 gol atıp, 12 asistlik performans sergilemişti.