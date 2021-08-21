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Fenerbahçe için Hee-chan Hwang iddiası

21.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin santrfor listesinde önceliği olmamasına rağmen Leipzig'in Güney Koreli forveti Hee-chan Hwang olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin santrfor transferinde listesindeki oyunculardan birinin Leipzig'de forma giyen Hee-chan Hwang olduğu öğrenildi.

Güney Koreli gazeteci Jason Lee'nin aktardığı haberde, Hee-chan Hwang Fenerbahçe'nin listesinde olmasına rağmen şu anda sarı lacivertlilerin önceliği değil. Fenerbahçe, Hee-chan Hwang'yi yedekte bekletirken, şu anda santrfor transferinde başka bir hedefe odaklanmış durumda.

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Eğer kulübün ilk planı gerçekleşmezse B planı olarak Hee-chan Hwang'nin devreye girebileceği iddia edildi. 2020'de Leipzig'e transfer olan Hee-chan Hwang, Salzburg formasıyla son senesinde ligde 27 maçta 11 gol atıp, 12 asistlik performans sergilemişti.

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EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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