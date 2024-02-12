Fenerbahçe iddiası olay oldu! 'Şampiyonluk gitti! Sezon sonu herkes ağlar' dedi, yeni hedef bile verdi... Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak iddia

Süper Lig'de Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de şok bir skor aldı. Kendi evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe; uzun bir aradan sonra liderlik koltuğunu kaptırırken, Galatasaray'ın 2 puan gerisine de düştü.

Kadıköy'deki mücadele 90 dakika boyunca adeta nefesleri keserken, skor kadar hakem kararları da çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ile Tadic'in sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili özellikle sosyal medyada adeta yorum yağdı.



