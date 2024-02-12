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Fenerbahçe iddiası olay oldu! 'Şampiyonluk gitti! Sezon sonu herkes ağlar' dedi, yeni hedef bile verdi... Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak iddia

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2024 15:48 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Alanyaspor maçının yankıları sürerken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Liderlik koltuğunun çok önemli bir süreçte Galatasaray'a kaptırıldığını belirten Çelikler, "Fenerbahçe için şampiyonluk gitti" diye konuştu. Çelikler, sarı-lacivertli ekibin artık başka hedeflere yönelmesi gerektiğini söyledi. Çelikler'in "Sezon sonu herkes ağlar" ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu.

Süper Lig'de Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de şok bir skor aldı. Kendi evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe; uzun bir aradan sonra liderlik koltuğunu kaptırırken, Galatasaray'ın 2 puan gerisine de düştü.

Kadıköy'deki mücadele 90 dakika boyunca adeta nefesleri keserken, skor kadar hakem kararları da çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ile Tadic'in sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili özellikle sosyal medyada adeta yorum yağdı.

Canlı Skor

Fenerbahçe'nin dün akşam kaybettiği iki puanın çok kritik öneme sahip olduğunu belirten futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"FENERBAHÇE İÇİN ŞAMPİYONLUK GİTTİ"

"FENERBAHÇE İÇİN ŞAMPİYONLUK GİTTİ"

Sarı-lacivertlilerin muutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı sezonda büyük bir darbe aldığını savunan Çelikler, "Fenerbahçe için şampiyonluk gitti" dedi.

"İÇ SAHADA 9 PUAN KAYBEDEN ŞAMPİYON OLAMAZ"

"İÇ SAHADA 9 PUAN KAYBEDEN ŞAMPİYON OLAMAZ"

Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'de kaybettiği puanlara dikkat çeken Çelikler "Bana hiç kimse 'Kaybedilmiş hiçbir şey yok' falan demesin. İç sahada 9 puan kaybeden takım şampiyon olamaz." diye konuştu.

"BUGÜNLERİ ÖNCEDEN GÖRDÜK"

"BUGÜNLERİ ÖNCEDEN GÖRDÜK"

Bugünleri önceden gördüğünü belirten Çelikler, "Fenerbahçe'nin 9 ve 11 numarasının gol atamadığını daha önce de söyledik. Sadece 7 nuamalarından Cengiz ve İrfan'dan gol bulabiliyor diye konuştuk" dedi.

"SEZON SONU HERKES AĞLAR! BUNDAN SONRA HEDEF..."

"SEZON SONU HERKES AĞLAR! BUNDAN SONRA HEDEF..."

Bu yorumlarından dolayı kendisine gelecek eleştiriler olabileceğinin de farkında olduğunu söyleyen Çelikler "Sezon sonu herkes ağlar. Bundan sonraki hedef Konferans Ligi'nde gidebildiği kadar gitmek, Türkiye Kupası ve oynanırsa Süper Kupa'yı alabilmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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