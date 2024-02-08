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    Laktoz alerjisi olanlar için süt yerine su ile yapabileceğin tatlılar

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    08.02.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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    Laktoz alerjisi olan kişiler, süt tüketmekten imtina ediyorlar. Tatlı tariflerinin pek çoğunda da süt bulunduğu için süt yerine suyla hazırlanan alternatif tatlı tarifleri bu kişiler için çok kıymetli oluyor. Siz de laktoz alerjisi nedeniyle süt yerine su ile yapabileceğiniz leziz mi leziz tatlı tarifleri arıyorsanız birbirinden özel ve pratik tatları sizin için listeledik.

    Bir tatlı krizi anında ya da çat kapı misafir geldiğinde en özel tatlıları yapmak isteriz. Ancak özellikle laktoz alerjisi olan kişiler için süt kullanılmadan hazırlanan tatlı tarifi bulmak biraz zor olabilir. Sizler için laktoz alerjisini kafanıza takmadan rahatça hazırlayabileceğiniz süt yerine suyla yapılan tatlı tariflerini listeledik. İster tatlı kriziniz baş gösterdiğinde, isterseniz de çaya misafir geldiğinde hazırlayacağınız bu leziz tatlıları keyifler tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Yoğurtsuz Sütsüz Kek Tarifi

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    Malzemeler

    • 5 adet yumurta
    • 1,5 su bardağı şeker
    • 1 çay bardağı sıvı yağ
    • 1/2 çay bardağı sıcak su
    • 1 su bardağı buğday nişastası
    • 1 su bardağı un
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 paket vanilya
    • 1 yemek kaşığı kakao
    • 1 yemek kaşığı soğuk su

    Yapılışı

    Oda sıcaklığında bir süre bekletilmiş yumurtaların sarısı ve beyazı ayrı kaplara konulur. Beyazlarına yavaşça eklenen 1 su bardağı şekerle yaklaşık 5 dakika boyunca kar gibi olup katılaşıncaya kadar çırpılır. Yumurtaların sarılarına kalan şeker eklenir ve sıcak su eklenip yaklaşık 5 dakika boyunca rengi açılana dek çırpılır. Un, nişasta, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilya ilave edilip çırpılır. Karışım, spatula yardımıyla yavaşça alttan üste doğru karıştırılır. Hamurdan küçük bir miktar ayrılarak içine kakao ve su eklenip karıştırılır. Sade hamur kek kalıbına dökülür ve üzerine kakaolu hamur ilave edilir. Hazırlanan karışım, 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirilir. Afiyet olsun.

    Dışı Çıtır İçi Yumuşak Churros Tarifi

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    Malzemeler

    • 20 gram şeker
    • Yarım çay kaşığı tuz
    • 250 ml su
    • 120 gram tereyağı
    • 2 adet yumurta
    • 125 gram un
      Kızartmak için:
    • Sıvıyağ
      Üzeri için:
    • Şeker ve tarçın karışımı

    Yapılışı

    Bir tencereye su konulur ve ocağın altı açılır. Su kaynamaya başladığında şeker eklenir ve tamamen eriyene kadar karıştırılır. Şeker eriyince tereyağı eklenir ve tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırılır. Tereyağı eriyince hızlıca un eklenir ve sürekli karıştırılarak karışım homojen bir kıvama gelene kadar pişirilir, genellikle yaklaşık 5 dakika sürer. Karışım koyulaşıp katılaştığında ocağın altı kapatılır ve karışım soğuyana kadar ara sıra karıştırılır. Karışım soğuduktan sonra bir yumurta kırılır ve iyice karıştırılarak malzemeyle bütünleşene kadar işlem tekrarlanır. Ardından ikinci yumurta da aynı şekilde eklenir ve karıştırılır. Hazırlanan karışım, yıldız uçlu bir krema sıkma torbasına konulur. Torbadan parçalar sıkılıp istenilen uzunlukta kesilir ve orta ateşte yağda kızartılır. Tüm parçalar kızartıldıktan sonra ayrı bir kabın içinde şekerle tarçın karıştırılır. Churroslar bu karışıma bulanır. İsteğe bağlı olarak çikolata sosuyla servis edilir. Afiyet olsun.

    Portakallı İrmik Helvası Tarifi

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    Malzemeler

    • 3 su bardağı irmik
    • 125 gram margarin ya da tereyağı
    • 1/4 çay bardağı sıvı yağ
      Şerbeti için:
    • 3,5 su bardağı su
    • 2 su bardağı + 3 yemek kaşığı şeker
    • 1 vanilya
    • 1 portakal kabuğu rendesi

    Yapılışı

    Yağlar bir tencerenin içine konulur. Margarin ya da tereyağı eridikten sonra içine irmik ilave edilir. Ocak kısık ateşe alınır ve sürekli karıştırılır. Bu noktada istediğiniz renge gelmesine dikkat edilir. Yeteri kadar kavrulduktan sonra şeker ilave edilip birkaç tur daha karıştırılır. Ardından su eklenir ve karışım suyunu çekmeye başlayınca vanilya ile portakal kabuğu rendesi ilave edilir. Tüm karışım suyunu çekene dek karıştırılır. Afiyet olsun.

    Sütsüz Supangle Tarifi

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    Malzemeler

    • 2 su bardağı su
    • 2 tatlı kaşığı un
    • 3 tatlı kaşığı kakao
    • 4 yemek kaşığı şeker
    • 4 tatlı kaşığı kahvaltılık çikolata
    • 1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağ ya da margarin

    Yapılışı

    Küçük bir tencerenin içerisine şeker, un ve kakao konulur ve karıştırılır. Ardından su ilave edilir ve yeniden karıştırılır. Sonrasında çikolata ve yağ da eklenip orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Kıvamının koyu hale getirilmesi sağlanır. Supangle kaynamaya başlayınca birkaç dakika daha pişirilip ocağın altı kapatılır. Kaselere aktarılan supangle, soğuduktan sonra servis edilir. Afiyet olsun.

    Yumurtasız Sütsüz Suyla Yapılan Kurabiye Tarifi

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    Malzemeler

    • 100 gram tereyağ
    • 1/2 su bardağı zeytinyağı
    • 1/2 su bardağı su
    • 3 yemek kaşığı toz şeker
    • 2 yemek kaşığı haşhaş
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 paket vanilya
    • Alabildiği kadar un
      Üzeri için :
    • Çilek marmelatı ya da koyu kıvamlı çilek reçeli

    Yapılışı

    İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağı ve zeytinyağı iyice karıştırılır. Üzerine su, kabartma tozu ve haşhaş eklenerek homojen bir karışım elde edilir. Ardından un eklenir ve kurabiye hamuru kıvamına gelene kadar karıştırılır. Eğer karışım çok sıvıysa daha fazla un eklenir, eğer dağılıyorsa bir miktar su ilave edilip yoğunlaştırılır; fazla un kullanımı hamurun kıvamını etkileyebilir. Hazırlanan hamur istenilen şekil verilerek 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir. Üstü hafif kızarınca fırından çıkarılır. Kurabiyeler soğuduktan sonra içlerine çilek marmelatı veya çilek reçeli konularak servis edilir. Afiyet olsun.

    Sütsüz Krep Tarifi

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    Malzemeler

    • 2 yumurta
    • 1 su bardağı su
    • Yarım çay bardağı sıvı yağ
    • 1 su bardağı un
    • Tuz
    • Toz şeker

    Yapılışı

    Bir kaba yumurtaları kırılıp iyice çırpılır. Üstüne su ve sıvı yağı ilave edilip karıştırılır. Ardından un ilave edilir ve homojen bir karışım elde edilene kadar çırpılır. Tuz ile toz şeker ilave edilip çırpılır. Hazırlanan karışımın olduğu kap streç filmle kaplanıp buzdolabında 15 dakika bekletilir. Düz bir tava hafifçe yağlanır ve ocağın altı açılır. Hazırlanan karışımdan bir kepçe alınıp tavaya dökülür ve hızlıca yayılması için tava çevrilir. Böylece krep karışımı tavanın her yerine eşit dağılır. Pişen tarafı spatulayla çevrilir ve diğer tarafı da pişirilir. Tüm krep karışımına aynı işlem uygulanır. İsteğe göre üzerine reçel, bal ya da çikolata sosu ve meyveler ilave edilerek servis edilir. Afiyet olsun.

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