YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

28.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Eskişehir'e geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi, Hasan Polatkan Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara büyük ilgi gösterdi. Taraftarlara imza dağıtan futbolcular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de yer aldı.

Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kalacağı otele gitti.

Arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.15'te karşılaşacak. Müsabaka, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor fenerbahçe

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:17
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:41
Yatsı
21:04
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.