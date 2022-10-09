Fenerbahçe Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti! Kadıköy'de çılgın gece

Süper Lig'in 9. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Tam 9 golün atıldığı ve 3 kez penaltı noktasının gösterildiği mücadele 5-4 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Alınan bu skorla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdıran taraf olurken, Kadıköy'de unutulmaz bir akşam yaşandı.

VALENCIA'DAN HAT-TRICK!

Fenerbahçe'de Enner Valencia attığı 2'si penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaşırken, gol perdesini 9. dakikada bu sezonun performansıyla göz dolduran ismi Miguel Crespo kapanış ise oyuna 88. dakikada dahil olan yeni transfer Michy Batshuayi'den geldi. Karagümrük'ün 2 golü ise birisi penaltıdan olmak üzere Borini, Kouassi ve oyuna sonradan giren Burak Kapacak'tan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken, Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligin 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak, Karagümrük ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.