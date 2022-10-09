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Fenerbahçe Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti! Kadıköy'de çılgın gece

09.10.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Tam 9 golün atıldığı gol düellosu Fenerbahçe'nin 5-4 üstünlüğü ile sona ererken, Kadıköy unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 3 kez penaltı noktasını gösterirken, alınan bu sonuçla Fenerbahçe zorlu bir virajı kayıpsız döndü. İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Tam 9 golün atıldığı ve 3 kez penaltı noktasının gösterildiği mücadele 5-4 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Alınan bu skorla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdıran taraf olurken, Kadıköy'de unutulmaz bir akşam yaşandı.

VALENCIA'DAN HAT-TRICK!

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Fenerbahçe'de Enner Valencia attığı 2'si penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaşırken, gol perdesini 9. dakikada bu sezonun performansıyla göz dolduran ismi Miguel Crespo kapanış ise oyuna 88. dakikada dahil olan yeni transfer Michy Batshuayi'den geldi. Karagümrük'ün 2 golü ise birisi penaltıdan olmak üzere Borini, Kouassi ve oyuna sonradan giren Burak Kapacak'tan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken, Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligin 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak, Karagümrük ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDAN KARELER

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