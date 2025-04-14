Fenerbahçe kazandı, Galatasaray ile olan farkı tekrar 3'e düşürdü! Maçın ardından Sergen Yalçın'dan canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi

"F.BAHÇE'DE ADALETSİZLİK VAR"

"Eskiden Anadolu deplasmanları herkes için çok zor deplasmanlardı. Sivas deplasmanları, Samsun, Kayseri çok zor deplasmanlardı. Başa baş maçlar oynanırdı, şimdi işler çok değişti. Bugün Fenerbahçe kazanması gereken bir maçı kazandı. Oynayan kadroda, kenarda oturan kulübede çok da adil olmayan oyuncular vardı. Mesela Kostic, Mert sol bek oynarken Kostic'in kulübede olması beni çok şaşırttı. Oğuz Aydın sezonun en formda oyunculardan bir tanesi, onun kulübede oturması çok şaşırttı. Daha da vahim bir durum var, İsmail Yüksek diye bir oyuncunun kayboluşu var. Bugün çok da eleştirmek istemiyorum ama bilgilensinler diye söylüyorum. Fred ve Syzmanski ikilisiyle oyuna başlayamazsın, bunu anca Türkiye'deki zayıf takımlara işe yarar. Ortada oynanan bir oyun yok."