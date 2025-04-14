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  4. Fenerbahçe kazandı, Galatasaray ile olan farkı tekrar 3'e düşürdü! Maçın ardından Sergen Yalçın'dan canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi

Fenerbahçe kazandı, Galatasaray ile olan farkı tekrar 3'e düşürdü! Maçın ardından Sergen Yalçın'dan canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 08:23
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Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken Sarı-Lacivertliler zorlu Sivas deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek Galatasaray ile olan puan farkını tekrar 3'e düşürmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanırken haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

FARK TEKRAR 3...

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Zorlu karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler hanesine 3 puanı yazdırarak zirve takibini sürdürdü ve Galatasaray ile olan puan farkını tekrar 3'e düşürdü.

Karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmesini değerlendirirken şampiyonluk yarışına dair de konuştu.

İŞTE O SÖZLER...

Canlı Skor

"MAKAS ÇOK AÇILDI" 

"MAKAS ÇOK AÇILDI" 

Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe zor geçmesi beklenen deplasmanda önemli bir virajı rahat döndüğünü söyledi, Sergen Yalçın ise "Çok da kolay olmadı. Talisca'nın frikik golü kırılma anıydı. İlk yarı 0-0 bitseydi çok daha değişik bir ikinci yarı olabilirdi. İkinci yarının başında erken gelen gol çok rahatlattı derken Efgan sezonun en güzel gollerinden birini attı. Sivasspor maça tutunmak istedi ancak öyle bir gücü yok. Türkiye liginde çok büyük sorunlar var. Anadolu takımları kadro kaliteleri itibariyle son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlara kafa tutamıyorlar. Makas çok açıldı."

"F.BAHÇE'DE ADALETSİZLİK VAR" 

"F.BAHÇE'DE ADALETSİZLİK VAR" 

"Eskiden Anadolu deplasmanları herkes için çok zor deplasmanlardı. Sivas deplasmanları, Samsun, Kayseri çok zor deplasmanlardı. Başa baş maçlar oynanırdı, şimdi işler çok değişti. Bugün Fenerbahçe kazanması gereken bir maçı kazandı. Oynayan kadroda, kenarda oturan kulübede çok da adil olmayan oyuncular vardı. Mesela Kostic, Mert sol bek oynarken Kostic'in kulübede olması beni çok şaşırttı. Oğuz Aydın sezonun en formda oyunculardan bir tanesi, onun kulübede oturması çok şaşırttı. Daha da vahim bir durum var, İsmail Yüksek diye bir oyuncunun kayboluşu var. Bugün çok da eleştirmek istemiyorum ama bilgilensinler diye söylüyorum. Fred ve Syzmanski ikilisiyle oyuna başlayamazsın, bunu anca Türkiye'deki zayıf takımlara işe yarar. Ortada oynanan bir oyun yok."

"DZEKO'NUN YÜRÜYECEK HALİ YOK" 

"DZEKO'NUN YÜRÜYECEK HALİ YOK" 

"Tadic iki gol attı belki bunu söylemem doğru değil ama çok temposuz oynuyor. Dzeko, Dzeko'nun yürüyecek hali yok. O kadar süre oyunda kalmaması lazım, Cenk Tosun'u sok. Kostic'in olmaması beni çok şaşırttı. İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi."

"F.BAHÇE BASKILI DEĞİL" 

"F.BAHÇE BASKILI DEĞİL" 

Fenerbahçe'de düğümü Talisca'nın çözdüğünü söyleyen Sergen Yalçın maçı şöyle değerlendirdi: "Ön alanda oynayan, baskılı oynayan bir takım görüntüsü vermiyor. Sivasspor golü yiyene kadar her yerde rahat rahat oynadılar. Pas yaptı, hücüm yaptı, zorladı. Biri şampiyonluğa biri küme düşmeye oynuyor gibi bir durum yoktu ortada. Oyuncuların fizik güçleri maalesef hiç yok. 60'tan 70'ten sonra herkes duruyor, kimse koşmuyor. Takımlarda çok düşüş var."

"EN NESYRI NEDEN OYNAMIYOR?" 

"EN NESYRI NEDEN OYNAMIYOR?" 

"En Nesyri ve Dzeko... İkisi de Fenerbahçe'nin santraforu değil. Yaş olarak artık Dzeko gidemiyor. Melekelerini kaybetmiş durumda. O da olmaz, Tadic de olmaz. Maxi'yi gözüm tutuyor, iyi bir takımda çok iyi işler yapabilir görüntüsü veriyor. Gözümüzü yoruyor, bekliyoruz ki bir şey yapacak, yine bir şey yapacak. Onun bir şey yapanı olsa daha iyi olacak."

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Sivasspor son dakika fenerbahçe
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