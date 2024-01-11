Fenerbahçe Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı! İşte yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertliler'de giyeceği forma numarası

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Bonucci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamada Bonucci'nin sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!

Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçiren Bonucci'nin 19 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Bonucci için yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.

Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz."

Savunma sanatçısı Leonardo Bonucci ???? pic.twitter.com/XlgZy4fsHe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2024



