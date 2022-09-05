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Fenerbahçe maçı öncesi Dinamo Kiev'de büyük kriz!

05.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi dışına itmesinin ardından play-off aşamasında Benfica'ya elenerek Fenerbahçe gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de işler pek yolunda gitmiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisinde karşılaşma öncesi ortalık karışmış durumda. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin B Grubu ilk maçında perşembe günü karşılaşacağı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de, İstanbul'daki karşılaşma öncesinde ortalık karıştı. Ukrayna Ligi'nde sezonun ikinci maçını oynayan Dinamo Kiev ilk maçında Dnipro'ya 3-0 mağlup olurken, ikinci maçında da Zorya'ya 3-2 boyun eğdi.

"KRİZİN İÇİNDELER"

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Alınan bu sonuçlar sonrası taraftarlar takıma ve teknik direktör Lucescu'ya tepkilerini sürdürürken, Ukrayna'da takımın bir krizin içine girdiğine yönelik yorumlar yapıldı.

"FAZLA YÜKLEME YAPTI"

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Öte yandan, Dinamo Kiev'i uzun yıllar çalıştırmış eski teknik direkötrü Yozhef Sabo, sarı-mavililerin içinde bulunduğu duruma yönelik ülke basınına kötümser değerlendirmelerde bulundu. Sabo, Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu'nun Şampiyonlar Ligi hedefiyle takıma fazla yükleme yaptığına yönelik düşüncesi bulunduğunu aktardı, özellikle ikinci yarılarda takımın oyundan düştüğüne dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'YE KESİN YENİLECEKLER"

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Dinamo Kiev'in başında dört şampiyonluk yaşayan Yozhef Sabo, "Lucescu'nun ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı ama bunu başaramadı. Oraya gidebilmiş olsalardı o zaman çok şey görmezden gelinebilirdi. Şu an için kazanacak bir takım halinden uzaklaşmış durumdalar. Fenerbahçe'ye karşı kesin yenilecekler, belki ondan sonraki Lviv maçından bir beraberlik çıkarabilirler" dedi.

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE

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