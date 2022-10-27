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Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

27.10.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Ligi’nde B Grubu’ndan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Rennes karşı karşıya geldi. Maçın henüz ilk dakikalarında deplasman ekibinin attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Golden hemen önce İrfan Can Kahveci'nin ayağına yapılan müdahale sonrası yıldız oyuncu yerde kaldı. Maçın hakemi VAR'a gitmedi ve golü verdi.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta Fransa'nın Rennes takımını ağırladı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyordu. Maçın başında gelen gol sosyal medyada tartışma yarattı.

GOLDEN HEMEN ÖNCE AYAĞINA VURDULAR

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Rennes'in attığı golden saniyeler önce İrfan Can Kahveci'nin ayağına yapılan müdahale sonrası yıldız oyuncu acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi. İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı o anlarda Fransız ekibi golü kaydetti. Maçın hakemi VAR'a bile gitmeyerek Rennes'in golünü verdi. Taraftarlar bu olay sonrası maçın hakemine tepki olarak ''Bu nasıl gol olur?'' şeklinde tweetler attı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

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