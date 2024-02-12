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  4. Fenerbahçe maçındaki pozisyon olay oldu, yerden yere vurdular! Erman Toroğlu "Taksim'de sırtımda taşırım" dedi, Batuhan Karadeniz isyan etti: "Ezel'in kör annesi gelse..."

Fenerbahçe maçındaki pozisyon olay oldu, yerden yere vurdular! Erman Toroğlu "Taksim'de sırtımda taşırım" dedi, Batuhan Karadeniz isyan etti: "Ezel'in kör annesi gelse..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2024 09:19 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Alanyaspor'la berabere kalarak haftalar sonra liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Şampiyonluk yolunda yara alan Sarı-lacivertlilerde moraller bozulurken, Kadıköy'deki mücadeleye iki pozisyon damga vurdu. Spor medyası adeta söz konusu kararları yerden yere vururken, Erman Toroğlu "Aleyhine verilirse o karar Taksim'de sırtımda taşırım" dedi, Batuhan Karadeniz ise isyan etti: "Bugün Ezel'in kör annesi bu pozisyona koklaya koklaya kırmızı kart verirdi"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve 14 haftadır ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, Kadıköy'de sürpriz bir puan kaybı yaşadı. 25. Haftada evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan bir puanla ayrıldı. 2-2 biten mücadelenin ardından liderlik koltuğunu haftalar sonra Galatasaray'a kaptıran Sarı-lavcivertliler, şampiyonluk yolunda yara aldı.

Haftayı Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, ligdeki son puan kaybını 21. haftada Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak almıştı. Bu sezon oynadığı 25 Süper Lig maçında sadece 11 puan kaybeden Fenerbahçe, bu kayıpların dokuzunu iç sahada yaşarken büyük bir sürprize imza attı.

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Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin performansı spor medyasında eleştirilerin de hedefi olurken, maçın sonucundan çok mücadeledeki iki pozisyon geceye damga vurdu.

Fenerbahçe'nin ilk golündeki penaltı pozizyonunu değerlendiren Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Djiku'nun yerde kaldığı pozisyonda Alanyaspor savunmasının penaltıyı gerektirecek bir müdahelesinin olmadığını savunan Toroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"SİZİ TAKSİM'DE SIRTIMA ALIR GEZDİRİRİM"

"SİZİ TAKSİM'DE SIRTIMA ALIR GEZDİRİRİM"

"Böyle bir penaltı olmaz. Buna ben ceza alanı dışında da faul vermem. Ben bu hakeme diyorum ki veya bunun gibilerine... Bu pozisyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray stadında aleyhlerine verebilirseniz sizi Taksim’de sırtıma alır gezdiririm."

"BU PENALTIYSA ICARDİ'NİN 10 TANE PENALTISI VAR"

"BU PENALTIYSA ICARDİ'NİN 10 TANE PENALTISI VAR"

Eski futbolculardan Batuhan Karadeniz de söz konusu penaltı kararına adeta isyan etti. Karadeniz "Bugün Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı penaltıysa burada Icardi'nin 5 tane penaltısı var. Hatta artırıyorum 10 tane var. Bugünkü penaltıysa bunlar ikişer penaltı. Hayırdır adamına göre mi muamele yapıyorsunuz." diye konuştu.

"EZEL'İN KÖR ANNESİ GELSE KOKLAYA KOKLAYA KIRMIZI VERİRDİ"

"EZEL'İN KÖR ANNESİ GELSE KOKLAYA KOKLAYA KIRMIZI VERİRDİ"

Tadic'in sarı kart gördüğü ve çok tartışılan pozisyonla ilgili de konuşan Karadeniz, söz konusu pozisyonun net penaltı olduğunu savundu. Karadeniz "Bugün Ezel'in kör annesi bu pozisyona koklaya koklaya kırmızı kart verirdi. Kör müsünüz siz ya? Şuna bak ya adamın bileği kopmuş. Tadic'in pozisyonu var ya 72 tane kırmızı kart. Böyle bir şey yok ya. Fenerbahçe son 3 haftadır futbol adına bir şey yapmıyor. Rezalet bir top oynuyor." dedi.

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