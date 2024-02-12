Fenerbahçe maçındaki pozisyon olay oldu, yerden yere vurdular! Erman Toroğlu "Taksim'de sırtımda taşırım" dedi, Batuhan Karadeniz isyan etti: "Ezel'in kör annesi gelse..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve 14 haftadır ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, Kadıköy'de sürpriz bir puan kaybı yaşadı. 25. Haftada evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan bir puanla ayrıldı. 2-2 biten mücadelenin ardından liderlik koltuğunu haftalar sonra Galatasaray'a kaptıran Sarı-lavcivertliler, şampiyonluk yolunda yara aldı.
Haftayı Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, ligdeki son puan kaybını 21. haftada Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak almıştı. Bu sezon oynadığı 25 Süper Lig maçında sadece 11 puan kaybeden Fenerbahçe, bu kayıpların dokuzunu iç sahada yaşarken büyük bir sürprize imza attı.
Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin performansı spor medyasında eleştirilerin de hedefi olurken, maçın sonucundan çok mücadeledeki iki pozisyon geceye damga vurdu.
Fenerbahçe'nin ilk golündeki penaltı pozizyonunu değerlendiren Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Djiku'nun yerde kaldığı pozisyonda Alanyaspor savunmasının penaltıyı gerektirecek bir müdahelesinin olmadığını savunan Toroğlu, şu ifadeleri kullandı;
"Böyle bir penaltı olmaz. Buna ben ceza alanı dışında da faul vermem. Ben bu hakeme diyorum ki veya bunun gibilerine... Bu pozisyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray stadında aleyhlerine verebilirseniz sizi Taksim’de sırtıma alır gezdiririm."
Eski futbolculardan Batuhan Karadeniz de söz konusu penaltı kararına adeta isyan etti. Karadeniz "Bugün Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı penaltıysa burada Icardi'nin 5 tane penaltısı var. Hatta artırıyorum 10 tane var. Bugünkü penaltıysa bunlar ikişer penaltı. Hayırdır adamına göre mi muamele yapıyorsunuz." diye konuştu.
Tadic'in sarı kart gördüğü ve çok tartışılan pozisyonla ilgili de konuşan Karadeniz, söz konusu pozisyonun net penaltı olduğunu savundu. Karadeniz "Bugün Ezel'in kör annesi bu pozisyona koklaya koklaya kırmızı kart verirdi. Kör müsünüz siz ya? Şuna bak ya adamın bileği kopmuş. Tadic'in pozisyonu var ya 72 tane kırmızı kart. Böyle bir şey yok ya. Fenerbahçe son 3 haftadır futbol adına bir şey yapmıyor. Rezalet bir top oynuyor." dedi.