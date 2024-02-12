Fenerbahçe maçındaki pozisyon olay oldu, yerden yere vurdular! Erman Toroğlu "Taksim'de sırtımda taşırım" dedi, Batuhan Karadeniz isyan etti: "Ezel'in kör annesi gelse..."

"EZEL'İN KÖR ANNESİ GELSE KOKLAYA KOKLAYA KIRMIZI VERİRDİ"

Tadic'in sarı kart gördüğü ve çok tartışılan pozisyonla ilgili de konuşan Karadeniz, söz konusu pozisyonun net penaltı olduğunu savundu. Karadeniz "Bugün Ezel'in kör annesi bu pozisyona koklaya koklaya kırmızı kart verirdi. Kör müsünüz siz ya? Şuna bak ya adamın bileği kopmuş. Tadic'in pozisyonu var ya 72 tane kırmızı kart. Böyle bir şey yok ya. Fenerbahçe son 3 haftadır futbol adına bir şey yapmıyor. Rezalet bir top oynuyor." dedi.