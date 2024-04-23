Fenerbahçe maçını izleyen Erden Timur, son düdük sonrası böyle sevindi! "Bir dahaki maç aynı kadro..."

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, ligin 33. haftasında Fenerbahçe sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği haftada Sivasspor ile uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yaşanan bu kayıp moralleri hayli bozarken, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur Sarı-Lacivertliler'in maçı sırasında konuk olduğu 343 Digital kanalında program çekimindeydi.

F.BAHÇE PUAN KAYBEDERKEN ERDEN TİMUR...

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla Fenerbahçe puan kaybederken, bu anları izleyen Erden Timur hayli keyiflendi. Sarı-Lacivertliler puan kaybedince Timur "Bir dahaki maça aynı kadro buradayız" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

