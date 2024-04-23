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Fenerbahçe maçını izleyen Erden Timur, son düdük sonrası böyle sevindi! "Bir dahaki maç aynı kadro..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.04.2024 18:50
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Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşma sırasında bir program çekiminde olan Erden Timur Sarı-Lacivertliler'in puan kaybına hayli sevindi. İşte detaylar...

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, ligin 33. haftasında Fenerbahçe sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği haftada Sivasspor ile uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yaşanan bu kayıp moralleri hayli bozarken, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur Sarı-Lacivertliler'in maçı sırasında konuk olduğu 343 Digital kanalında program çekimindeydi.

F.BAHÇE PUAN KAYBEDERKEN ERDEN TİMUR...

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Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla Fenerbahçe puan kaybederken, bu anları izleyen Erden Timur hayli keyiflendi. Sarı-Lacivertliler puan kaybedince Timur "Bir dahaki maça aynı kadro buradayız" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...
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