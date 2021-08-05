Fenerbahçe'nin Çin'den stoper gözdesi: Min-Jae Kim

Beijing Guoan'da oynayan 24 yaşındaki stoperi iki takımın da kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncuya Porto'dan daha yüksek bir maaş önerdiği kaydedildi. Güney Koreli stoperin sözleşmesi ise 31 Aralık'ta bitiyor.

(AKŞAM)