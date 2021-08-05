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  4. Fenerbahçe'nin Çin'den stoper gözdesi: Min-Jae Kim

Fenerbahçe'nin Çin'den stoper gözdesi: Min-Jae Kim

05.08.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz basını Fenerbahçe ile Porto'nun Min-jae Kim için yarışa tutuştuğunu yazdı.

Beijing Guoan'da oynayan 24 yaşındaki stoperi iki takımın da kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncuya Porto'dan daha yüksek bir maaş önerdiği kaydedildi. Güney Koreli stoperin sözleşmesi ise 31 Aralık'ta bitiyor.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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