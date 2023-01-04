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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'dan Jorge Jesus sözleri! "Bu durum komik"

04.01.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ikinci kez Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak beklentilerin altında kalması sonrası yolların ayrıldığı ve şimdilerde Flamengo'da teknik direktörlük görevi yürüten Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi. İşte detaylar...

Jorge Jesus öncesi Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan ancak beklentilerin altında kalmasının ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira, ikinci Türkiye macerasının ardından önce Corinthians daha sonra Flamengo'nun yolunu tutmuştu.

Düzenlenen bir basın toplantısında Fenerbahçe'nin şimdiki çalıştırıcısı olan Jorge Jesus hakkında konuşan Pereira dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"BU DURUM KOMİK" 

"BU DURUM KOMİK" 

İki dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira: "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik. Hep diken üstündeydik."

"İKİ İYİ DOSTTUK"

"İKİ İYİ DOSTTUK"

"Jorge Jesus ile rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi saygısını gösterirdi, sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki güçlü rakiptik ama iki iyi dosttuk."

"JESUS'U HEP TAKDİR ETTİM"

"JESUS'U HEP TAKDİR ETTİM"

 "Her geçen gün rakip teknik direktörlere daha fazla saygı duyuyor, takdir ediyorum. Jorge Jesus'u da aynı şekilde hep takdir ettim."

"ARAMIZDAKİ DOSTLUK GELİŞTİ"

"ARAMIZDAKİ DOSTLUK GELİŞTİ"

"Maçlar sırasında elbette agresiftik. Maçlar sırasındaki agresifliğe, rekabetin yarattığı baskıya rağmen aramızdaki dostluk sürekli gelişti."

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