Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'dan Jorge Jesus sözleri! "Bu durum komik"

"BU DURUM KOMİK"

İki dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira: "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik. Hep diken üstündeydik."