Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'dan Jorge Jesus sözleri! "Bu durum komik"

Jorge Jesus öncesi Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan ancak beklentilerin altında kalmasının ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira, ikinci Türkiye macerasının ardından önce Corinthians daha sonra Flamengo'nun yolunu tutmuştu.
Düzenlenen bir basın toplantısında Fenerbahçe'nin şimdiki çalıştırıcısı olan Jorge Jesus hakkında konuşan Pereira dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İki dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira: "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik. Hep diken üstündeydik."
"Jorge Jesus ile rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi saygısını gösterirdi, sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki güçlü rakiptik ama iki iyi dosttuk."
"Her geçen gün rakip teknik direktörlere daha fazla saygı duyuyor, takdir ediyorum. Jorge Jesus'u da aynı şekilde hep takdir ettim."
"Maçlar sırasında elbette agresiftik. Maçlar sırasındaki agresifliğe, rekabetin yarattığı baskıya rağmen aramızdaki dostluk sürekli gelişti."