Fenerbahçe'nin FCSB ile berabere kalması sonrası sert sözler! "Bu kadar pozisyon verirsen..."

"BİR AN ÖNCE TOPARLANMALI!" (ENGİN VEREL)

"Galibiyet golünden sonra Fenerbahçe'nin oyununda müthiş bir düşüş var. Adamlar elini kolunu sallaya sallaya Fenerbahçe ceza sahasına kadar geliyor. Neyse ki ilk 45 dakikada müthiş bir kaleci izledik. Ederson, belki de Türkiye'ye geldiğinden beri ilk kez bu kadar rakip forvetlerle yüz yüze geldi ve özellikle ilk 45 dakikada tabelayı koruyan isimdi. Özellikle son dakikada yaptığı kurtarış muhteşemdi. En Nesyri ikinci yarıya kanat forvet gibi başladı. Bence bu görevinde gayet iyiydi. Güzel paslar verdi, ortalar yaptı ama bu kez de değerlendirecek kimse yoktu. İkinci yarıda da ilk yarının son 30 dakikasındaki dağınıklık ve savunma hataları devam etti. Ederson da kurtarmaya devam etti... Ama o da bir yere kadar. Sonunda çaresiz kalıp golü yedi. Kerem Aktürkoğlu bir an önce toparlanmalı. Bu maçlarda bu kadar fırsat harcanmaz." (Akşam)