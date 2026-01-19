Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında iki kez geriye düşse de pes etmedi ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak zirvenin sahibi Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmadı ve aldığı bu galibiyetle farkı 1'e düşürmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin bu galibiyeti geniş yankı uyandırırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.
"Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, hiç kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi? Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı. "
"Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasında tutan oyuncular Talisca ve Asensio’dur. Diğer oyuncuların hepsine saygım var ama bugün Talisca’yı çıkarırsan üç puanı kaybetmiştin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum.”
“Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca Euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur, Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de şampiyon olursun! Marco Asensio ile de şampiyon olursun!"
"Yönetim, hocanın istediği sıraya göre transferleri yapmaya çalışıyor. Guendouzi geldi. Çatır çatır oyuncu arıyor hoca. Oyuncunun bugün yorgun olduğunu görüyoruz. İsmail'de de var. Bunlar normal. Hoca rakip analizinde sınıfta kaldı. Oyun olarak yenildi.”
“Maalesef ligimizde 10 numarasız şampiyon olunmuyor. Bu detayı, Avrupa için söylemiyorum. Anderson Talisca ilk geldiğinde, 'yeni Alex' demiştim. Büyük oyuncular sürekli dener. Kaçırdıkça devam eder, sorumluluk alır. Anderson Talisca, Beyoğlu maçında da golü atana kadar sürekli denemişti.”
