Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri!

"ASENSIO VE TALISCA'YA BİR ŞEY OLURSA..."

"Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasında tutan oyuncular Talisca ve Asensio’dur. Diğer oyuncuların hepsine saygım var ama bugün Talisca’yı çıkarırsan üç puanı kaybetmiştin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum.”