Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri!

Alanyaspor karşısında iki kez geriye düşen Fenerbahçe, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Berker İşleyen

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında iki kez geriye düşse de pes etmedi ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak zirvenin sahibi Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmadı ve aldığı bu galibiyetle farkı 1'e düşürmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti geniş yankı uyandırırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE O SÖZLER...

﻿"F.BAHÇE ŞAMPİYON OLURSA..." 

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri! G1

"Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, hiç kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi? Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı. "

"ASENSIO VE TALISCA'YA BİR ŞEY OLURSA..."

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri! G2

"Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasında tutan oyuncular Talisca ve Asensio’dur. Diğer oyuncuların hepsine saygım var ama bugün Talisca’yı çıkarırsan üç puanı kaybetmiştin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum.”

"TALISCA İLE ŞAMPİYON OLURSUN"

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri! G3

“Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca Euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur, Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de şampiyon olursun! Marco Asensio ile de şampiyon olursun!"

"YÖNETİM, HOCAYA GÖRE TRANSFER YAPIYOR"

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri! G4

"Yönetim, hocanın istediği sıraya göre transferleri yapmaya çalışıyor. Guendouzi geldi. Çatır çatır oyuncu arıyor hoca. Oyuncunun bugün yorgun olduğunu görüyoruz. İsmail'de de var. Bunlar normal. Hoca rakip analizinde sınıfta kaldı. Oyun olarak yenildi.”

"10 NUMARASIZ ŞAMPİYON OLUNMAZ"

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri! G5

“Maalesef ligimizde 10 numarasız şampiyon olunmuyor. Bu detayı, Avrupa için söylemiyorum. Anderson Talisca ilk geldiğinde, 'yeni Alex' demiştim. Büyük oyuncular sürekli dener. Kaçırdıkça devam eder, sorumluluk alır. Anderson Talisca, Beyoğlu maçında da golü atana kadar sürekli denemişti.”

Galatasarayla dalga geçtiler kendileri zar zor kazandilar.
