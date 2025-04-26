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  4. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şaşırtan şampiyonluk iddiası!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şaşırtan şampiyonluk iddiası!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.04.2025 23:33
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Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK karşısında geriden gelerek kazanan Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapatırken Rıdvan Dilmen mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler 3-1'lik galibiyetle ayrılırken lider Galatasaray ile olan puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürdü.

Karşılaşmanın ardından konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışına dair değerlendirmelerde bulunurken, "Galatasaray kazanırsa %90 bu işi bitirir" yorumunda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI..."

"FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI..."

"Şampiyonluk yarışında yüzde 80'e 20 derdim. Geçen haftaki maçtan sonra bunu söylerdim. Şimdi bir şey demiyorum. Galatasaray yarın puan kaybederse 60'a 40 şans var derim. Fenerbahçe'nin kazanması şimdi Galatasaray'ın konsantrasyonunu da artıracak."

"GALATASARAY KAZANIRSA..."

"GALATASARAY KAZANIRSA..."

"Yarınki maç daha önemli hale geldi. Galatasaray kazanırsa yüzde 90 bu işi bitirir diyebilirim. Sadece 2 deplasmanı kalıyor geriye. Ali Bey takımın güçlü bir takım olduğunu söyledi katılıyorum. Galatasaray'ın hamlelerinde Osimhen gibi bir oyuncu aradaki farkı artırıyor."

"İLK 30 DAKİKAYI BERABER İZLEMELİ"

"İLK 30 DAKİKAYI BERABER İZLEMELİ"

"Jose Mourinho ve yönetimin ilk 30 dakikayı birlikte izlemesi lazım oyuncularla. 'Burası Fenerbahçe, dünya umrunuzda değil.' denmesi lazım. Bu maçta Jose Mourinho değişikliklerle 3 puanı aldı mı diyeceğiz. Öyle diyeceğiz."

"DEMORALELİZE OLMA NEDENİ BU"

"DEMORALELİZE OLMA NEDENİ BU"

"Carlos'u bugün niye oynatmadın. Baktı kupada da yokum, Kayseri'yi ben Carlos'la da yenerim dedi. Bak emin ol böyle oldu. Her şeye rağmen Galatasaray'ın 3 puan avantajı var. Fenerbahçe'nin demorelize olma nedeni de bu."

"Antep'in pozisyonundaki takımlar sezonun bu kısmında konsantrasyon kaybı yaşayabilir. Bugün de böyle. Paris'te sezon boyu çok rahat gitti şampiyonluğu garantiledi ve pat Nice'e kaybetti. Hedefine ulaşmış ya da hedefsiz kalmış takımlar böyle sonuçlar alabiliyor."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Rıdvan Dilmen son dakika fenerbahçe mourinho
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