Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şaşırtan şampiyonluk iddiası!

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler 3-1'lik galibiyetle ayrılırken lider Galatasaray ile olan puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürdü.
Karşılaşmanın ardından konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışına dair değerlendirmelerde bulunurken, "Galatasaray kazanırsa %90 bu işi bitirir" yorumunda bulundu.
"Şampiyonluk yarışında yüzde 80'e 20 derdim. Geçen haftaki maçtan sonra bunu söylerdim. Şimdi bir şey demiyorum. Galatasaray yarın puan kaybederse 60'a 40 şans var derim. Fenerbahçe'nin kazanması şimdi Galatasaray'ın konsantrasyonunu da artıracak."
"Yarınki maç daha önemli hale geldi. Galatasaray kazanırsa yüzde 90 bu işi bitirir diyebilirim. Sadece 2 deplasmanı kalıyor geriye. Ali Bey takımın güçlü bir takım olduğunu söyledi katılıyorum. Galatasaray'ın hamlelerinde Osimhen gibi bir oyuncu aradaki farkı artırıyor."
"Jose Mourinho ve yönetimin ilk 30 dakikayı birlikte izlemesi lazım oyuncularla. 'Burası Fenerbahçe, dünya umrunuzda değil.' denmesi lazım. Bu maçta Jose Mourinho değişikliklerle 3 puanı aldı mı diyeceğiz. Öyle diyeceğiz."
"Carlos'u bugün niye oynatmadın. Baktı kupada da yokum, Kayseri'yi ben Carlos'la da yenerim dedi. Bak emin ol böyle oldu. Her şeye rağmen Galatasaray'ın 3 puan avantajı var. Fenerbahçe'nin demorelize olma nedeni de bu."
"Antep'in pozisyonundaki takımlar sezonun bu kısmında konsantrasyon kaybı yaşayabilir. Bugün de böyle. Paris'te sezon boyu çok rahat gitti şampiyonluğu garantiledi ve pat Nice'e kaybetti. Hedefine ulaşmış ya da hedefsiz kalmış takımlar böyle sonuçlar alabiliyor."
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