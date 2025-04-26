Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şaşırtan şampiyonluk iddiası!

"DEMORALELİZE OLMA NEDENİ BU"

"Carlos'u bugün niye oynatmadın. Baktı kupada da yokum, Kayseri'yi ben Carlos'la da yenerim dedi. Bak emin ol böyle oldu. Her şeye rağmen Galatasaray'ın 3 puan avantajı var. Fenerbahçe'nin demorelize olma nedeni de bu."