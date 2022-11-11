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  4. Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'a Icardi şoku! 'Kahve' sevinciyle özdeşleşmişti Icardi devreye giriyor

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'a Icardi şoku! 'Kahve' sevinciyle özdeşleşmişti Icardi devreye giriyor

11.11.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'ın ligde son oynadığı Beşiktaş derbisinde attığı gollerle takımını sırtlarken yıldızlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde 9 yıllık eşi Wanda Nara ayrılığıyla gündeme gelen Icardi, bu kez ticarete atılması ise manşetlerde. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, ligde son oynadığı Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve adından söz ettirmeyi başarmıştı.

ICARDI MANŞETLERDE

ICARDI MANŞETLERDE

Beşiktaş maçına kadar performansıyla eleştirilen Arjantinli, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile de gündemden düşmezken bu kez bambaşka bir konu ile manşetleri süsledi.

TİCARETE ATILIYOR

TİCARETE ATILIYOR

Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Yaklaşık 4 aydır Türkiye'de bulunan Icardi'nin Türkiye'de ticarete atılmak adına beklenmedik bir girişimde bulunduğu iddia edildi.

İŞ ADAMLARI İLE GÖRÜŞTÜ

İŞ ADAMLARI İLE GÖRÜŞTÜ

İddiaya göre, başarılı golcü Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu öne sürülürken başarılı golcünün, bu konuda bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GOL SEVİNCİYDİ!

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GOL SEVİNCİYDİ!

Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan ancak flaş bir şekilde Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can da attığı gollerden sonra 'kahve içme sevinci' yaptığı biliniyordu.

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