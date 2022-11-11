Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'a Icardi şoku! 'Kahve' sevinciyle özdeşleşmişti Icardi devreye giriyor

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, ligde son oynadığı Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Beşiktaş maçına kadar performansıyla eleştirilen Arjantinli, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile de gündemden düşmezken bu kez bambaşka bir konu ile manşetleri süsledi.
Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Yaklaşık 4 aydır Türkiye'de bulunan Icardi'nin Türkiye'de ticarete atılmak adına beklenmedik bir girişimde bulunduğu iddia edildi.
İddiaya göre, başarılı golcü Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu öne sürülürken başarılı golcünün, bu konuda bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.
Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan ancak flaş bir şekilde Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can da attığı gollerden sonra 'kahve içme sevinci' yaptığı biliniyordu.