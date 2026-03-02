Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

“Kim santrfor tercih etmediyse yönetim ya da hoca hesabını onlar verir yarın bir gün. Bu moral bozukluğuyla mı devam edecek Fenerbahçe? Galatasaray puan kaybetse ne olur kaybetmese ne olur? 3 senedir şampiyon oluyor. Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. Oyun bir yerde tıkanacak bu gösteriyor kendini bunu söyledik. Konuştuk.”