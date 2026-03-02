SPOR

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönerken Galatasaray ile arasındaki fark 4'e çıktı. Maçın ardından yorumcu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da sarı-lacivertlilerin performansını masaya yatırdı.

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kritik puanları kaçıran sarı-lacivertlilerde lider Galatasaray ile aradaki fark 4'e yükseldi.

Maçın ardından TRT Spor ekranlarına konuşan yorumcu İlker Yağcıoğlu, karşılaşmayı ve Fenerbahçe'nin genel gidişatını değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER...

"ŞANSI YANINDA YOKTU"

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası G1

“Bu işlerde biraz da şansın olacak buna da inanıyorum. Fenerbahçe takımı şansı yanında olsaydı bugün kazanabilirdi. Perşembe günü Fenerbahçe takımı biz iyi bir takımız sinyali verdi. Sakatlar, cezalılar da vardı. Bugün dönen isimlerin sahaya çıkabilmesi de önemliydi.”

"BİR ANDA 2-0 OLDU"

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası G2

“İlk 45 dakika istenilen Fenerbahçe yok. Tempo düşük. Kontra ataktan bulduğu pozisyonlar var ama geriye düştü. Reaksiyon beklerken bir anda 2 oldu maç. 2-0'dan sonraki maç bence tamamdır. Sayısız şut denemeleri oldu, top son saniyelerde direkten döndü.”

"FARK KAPANABİLİR"

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası G3

"Fenerbahçeli oyuncular ikinci devrede olağanüstü bir efor sarf ettiler. 4 puan geridesin, oyun ikinci devredeki gibi oynarsan kapanabilir. Galatasaray'ın ciddi deplasmanları var."

"SANTROFOR LAZIM"

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası G4

“Kasımpaşa maçından sonra ne dedim ben. Bu takıma bir santrfor lazım. Bu belli. Başakşehir'in var. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Trabzonspor'un var. Her maçı çözemiyorsun işte. Ceza sahası içinde çerçeveye atacak bir oyuncuya ihtiyacın var. Cherif o oyuncu değil.”

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası ünlü yorumcudan Galatasaray ve şampiyonluk iddiası G5

“Kim santrfor tercih etmediyse yönetim ya da hoca hesabını onlar verir yarın bir gün. Bu moral bozukluğuyla mı devam edecek Fenerbahçe? Galatasaray puan kaybetse ne olur kaybetmese ne olur? 3 senedir şampiyon oluyor. Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor.  Oyun bir yerde tıkanacak bu gösteriyor kendini bunu söyledik. Konuştuk.”

Süper Lig son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
