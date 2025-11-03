Fenerbahçe'nin tarihi derbi galibiyeti için dikkat çeken yorum: Ligin kaderi değişti!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu ve 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran, siyah-beyazlıların gollerini ise El-Bilal Toure ve Emirhan Topçu kaydetti.
Tarihinde ilk kez rakibini 2-0'dan geri dönerek yenen ve tarihi bir zafere imza atan Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti için spor yazarları da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Beşiktaş maalesef tarih yazdı… Bir Orkun Kökçü, ligin ve belki de takımının kaderini değiştirdi. Tabii ki Sergen Yalçın da öyle. Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş'a ihanet etti… Beşiktaş maça mükemmel başladı. 2-0 öne geçti. Fenerbahçe darmadağındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yalçın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi. İkinci yarı 'Fenerbahçe rahat kazanır' diyorduk ama olmadı. Asla iyi futbol oynamadılar, ne hücum planları var ne de tempoları… Hatta Rafa Silva 80'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapsa bu kez Fenerbahçe tarih yazacaktı! 'Maç böyle biter' diyorduk sahneye Emirhan ile Duran çıktı. Ceza alanında bir stoper, topla eveleyip gevelemez. Duran bastı aldı ve tuhaf bir vuruşla Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı." [Sabah]
"Fenerbahçe ikinci 45'te, Beşiktaş'ın müthiş direnişine rağmen yarışta kalacak sonucu aldı. Rakip 10 kişi olsa bile, tribünlerin müthiş desteğine rağmen bu geri dönüş, vazgeçmemenin büyük hikayesi. Sipeyşıl (Special One) ile geçen dertli sezondan sonra taraftarlar derbi kazanmanın keyfini, futbolcular da büyük takım olduklarını hatırladılar. Açtılar yollarını, gidiyorlar." [Sabah]
"Orkun'un orta sahada yaptığı gereksiz hareket oyunun akışını değiştirdi. Belki sıradan bir pozisyondu ama psikolojik etkisi büyüktü. O an Fenerbahçe'ye bir kıvılcım geldi. Önce fark bire indi, ardından özgüven yerine oturdu. Dakikalar ilerledikçe sarı-lacivertlilerin ayağı topa daha çok değdi, baskı arttı ve ilk devre bitmeden skor 2-2'ye geldi. İkinci yarıda ise tempo düştü. Fenerbahçe oyunu kontrol etse de istediği net pozisyonları üretmekte zorlandı. Tedesco'nun değişiklikleri tartışılabilir; özellikle gol arayan bir takımda Kerem ve Asensio'nun oyundan alınması cesur ama riskli bir tercihti. Maç berabere bitseydi, bu kararlar büyük eleştiri toplardı. Ancak futbol bazen ince detayların oyunu. İsmail'in bitmek bilmeyen enerjisi, Skriniar'ın savunmadaki liderliği, Asensio'nun yaratıcı dokunuşları ve Duran'ın kritik katkılarıyla Fenerbahçe, kabus gibi başlayan geceden çok önemli bir zaferle çıkmayı başardı." [Takvim]
"Fenerbahçe net fırsatları kaçırdıktan sonra olmadık pozisyonda öne geçti. Çok eleştirilen John Duran, bu önemli deplasmanda kilidi açan oyuncu oldu. Beşiktaş ilk yarıda 2-0 öndeyken, gördüğü kırmızı kart sonrası yaşadığı gereksiz panik ve gerilimin yüzünden derbiyi kaybetti. Fenerbahçe ise altın değerinde 3 puan alıp, lider Galatasaray'la aradaki farkı 2 puan daha eritti. Ancak futbol adına çok da bu yarışın içinde kalacağına dair güven vermedi." [Akşam]
"Benim son haftalarda methettiğim Tedesco bu galibiyeti sakın kendine yazmasın. Orkun'a teşekkür etsin! Bu maçta niye son derece maç eksiği olan Levent oynadı? Nene ne yapıyor bilinmez! Oğuz bu takımın önemli oyuncusudur, son bölümler hariç kulübeye mahkum. İsmail ise her zamanki gibi müthiş oynadı. Kerem Aktürkoğlu çok verimsizdi. Defalarca Ederson'a ikazda bulundum; 'Geriden riskli top atma, bu takım Manchester City değil' diye." [Sabah]
