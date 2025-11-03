Fenerbahçe'nin tarihi derbi galibiyeti için dikkat çeken yorum: Ligin kaderi değişti!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu ve 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran, siyah-beyazlıların gollerini ise El-Bilal Toure ve Emirhan Topçu kaydetti.

Tarihinde ilk kez rakibini 2-0'dan geri dönerek yenen ve tarihi bir zafere imza atan Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti için spor yazarları da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...