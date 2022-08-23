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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus çok mutlu!

23.08.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçında oynanan oyundan ve alınan skordan memnun olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 4-2 kazandıkları Adana Demirspor karşılaşmasının ardından flaş ifadeler kullandı. Takımının çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel anlamda çok iyi bir takım. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. 2 ayda oynadığımız en iyi maçtı. Bugün çok güçlü bir oyun sergiledik." açıklamasını yaptı.

JORGE JESUS'TAN HAKEM AÇIKLAMASI

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Maçın hakemi hakkında konuşan Jesus, "Verdiği her karar çok doğruydu. Hem disiplin hem de taktik anlamında çok iyi bir hakem performansı gördük." dedi.

"BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

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Takımına güvendiğini ifade eden Jesus, "3 maçta 13 golümüz var, önemli olan da bu. Bugün kazandık, lider olduk ama henüz bir şey kazanmadık. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Ben takımıma güveniyorum. Futbolda transfer dönemi bitene kadar her şey olabilir. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. Bugüne kadar gelen de olabilir giden de. Bu da futbolun bir parçası." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

MAÇTAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Jorge Jesus fenerbahçe
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