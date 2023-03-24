Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus için, Flamengo taraftarı imza kampanyası başlattı!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi, şubat ayından bu yana 3 kupa birden kaybederken, taraftarın da sabrı taştı. Flamengo taraftarları, görev yaptığı dönemde kulübe biri Libertadores olmak üzere 4 kupa kazandıran Jorge Jesus'un geri dönmesini istiyor. Brezilya basınında yer alan habere göre; taraftarlar 68 yaşındaki teknik adamın takıma geri dönmesi için imza kampanyası başlattı.