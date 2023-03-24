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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus için, Flamengo taraftarı imza kampanyası başlattı!

24.03.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve sezonun tamamlanmasının ardından takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Portekizli hoca Jorge Jesus için Brezilya taraftarları imza kampanyası başlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve zaman zaman eleştirilse de genel anlamda başarılı bir profil çizen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Takımda kalıp kalmayacağı tartışılan tecrübeli teknik adamın nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Özellikle eski kulübü Flamengo'nun gündeminden düşmeyen Jesus, söylentiler dinmezken beklenmedik bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi, şubat ayından bu yana 3 kupa birden kaybederken, taraftarın da sabrı taştı. Flamengo taraftarları, görev yaptığı dönemde kulübe biri Libertadores olmak üzere 4 kupa kazandıran Jorge Jesus'un geri dönmesini istiyor. Brezilya basınında yer alan habere göre; taraftarlar 68 yaşındaki teknik adamın takıma geri dönmesi için imza kampanyası başlattı.

"TEKRAR MUTLU OLACAĞIZ" 

"TEKRAR MUTLU OLACAĞIZ" 

Flamengo'da başlatılan imza kampanyasının organizatörünün açıklamasında "Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere ve geri dönmesini talep etmeliyiz. Jesus'tan başka birini getirerek işimizi şansa bırakamayız. Jesus'la yeniden bu yıl en iyi takım olabiliriz. Maracana'ya gidin, posterler alın ve tarihin en iyilerinden birinin dönüşü için tezahürat yapın. Jorge Jesus ile tekrar mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

5 KUPA... 

5 KUPA... 

Kariyerinin en başarılı dönemlerinden biri Flamengo'da geçiren Jesus, Brezilya ekibi ile 2019-2020'de Libertadores Kupası, Brezilya Ligi, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

1 AYDA 3 KUPA KAYBETTİ 

1 AYDA 3 KUPA KAYBETTİ 

Şu anda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo şubat ayında kaybettiği 3 kupa ile dikkat çekti. Brezilya Süper Kupası'nı Palmeiras'a kaptıran Flamengo; Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Al Hilal'e elendi. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Recopa Sudamericana'da Independiente del Valle'ye penaltı atışlarıyla yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.

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