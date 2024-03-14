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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor! Seri başı detayı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 10:42
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanan Fenerbahçe'nin turu geçmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise şimdiden muhtemel rakiplerinin kim olacağını merak etmiş durumda. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu maçında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de bir sonraki turun hesapları yapılmaya başlandı. İlk maçı 3-0 gibi bir skorla geçip turun kapısını aralayan Fenerbahçe'de sonraki rakibin kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda.

SERİ BAŞI TAKIM OLMAYACAK

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Kura çekiminde çeyrek final aşamasından seri başı takım olmamasına karar verildi. Bu da Fenerbahçe'nin turu geçen tüm rakiplerle eşleşebilme ihtimalini ortaya çıkarttı.

Konferans Ligi'nde gecenin programı şöyle:

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) (İlk maç: 0-0)

20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

Canlı Skor

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

1- ASTON VILLA %23.9

1- ASTON VILLA %23.9

Avrupa Konferans Ligi'nde "güncel" şampiyonluk ihtimalleri: (Euro Club Index)

2- LILLE %18

2- LILLE %18

3- FENERBAHÇE %17.4

3- FENERBAHÇE %17.4

4- FIORENTINA %14

4- FIORENTINA %14

5- MACCABI TEL AVIV %7.6

5- MACCABI TEL AVIV %7.6
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