Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor! Seri başı detayı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu maçında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de bir sonraki turun hesapları yapılmaya başlandı. İlk maçı 3-0 gibi bir skorla geçip turun kapısını aralayan Fenerbahçe'de sonraki rakibin kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda.

SERİ BAŞI TAKIM OLMAYACAK

Kura çekiminde çeyrek final aşamasından seri başı takım olmamasına karar verildi. Bu da Fenerbahçe'nin turu geçen tüm rakiplerle eşleşebilme ihtimalini ortaya çıkarttı.

Konferans Ligi'nde gecenin programı şöyle:

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) (İlk maç: 0-0)

20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

