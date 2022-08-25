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  4. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 2 tane dünya devi var...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 2 tane dünya devi var...

25.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Austria Wien ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İlk maçtan 2-0 üstünlükle ayrılan sarı-lacivertlilerin tur atlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde 1. torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri yavaş yavaş belli oluyor. Austria Wien'i elemesi halinde gruplardaki rakipler belli olurken dünya devleri dikkat çekmeye başladı.

İŞTE 1. TORBADAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED

ARSENAL

ARSENAL

LAZIO

LAZIO

PSV

PSV

BRAGA

BRAGA
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe
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