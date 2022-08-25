Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 2 tane dünya devi var...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Austria Wien ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İlk maçtan 2-0 üstünlükle ayrılan sarı-lacivertlilerin tur atlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde 1. torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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