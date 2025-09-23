SPOR

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran Samandıra'ya ilk adımı attı! İlk sözleri dikkat çekti: Hiç merak etmeyin...

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran Dinamo Zagreb maçı öncesi takımla buluşarak oyunculara moral verdi. Saran, çocukların yeniden Fenerbahçe’yi sevmesi ve taraftarların mutluluğu için çalışacaklarını vurguladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb karşılaşması öncesinde futbol takımı ile bir araya geldi. Saran, hem oyuncularla hem Domenico Tedesco ile sohbet etti.

'ÖNÜNÜZDE DEĞİL ARKANIZDA OLACAĞIM'

Fenerbahçe nin yeni Başkanı Sadettin Saran Samandıra ya ilk adımı attı! İlk sözleri dikkat çekti: Hiç merak etmeyin... 1

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı, takımla ve teknik heyetle Dinamo Zagreb maçı öncesinde bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Saran, şunları söyledi: "Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerekli, disiplin gerekli ama en çok sevgi gerekli. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi de mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe Başkanı olmak benim hayatımdaki en büyük hayaldi. Biz küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi için buradayız. Biz milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Ve sizler tarihe geçeceksiniz. Yani, lütfen tedirgin olmayın. Biliyorum değişim insanı tedirgin yapabilir. Merak etmeyin daha iyiye doğru değişeceğiz. Tamam mı?"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenmanla tamamlanırken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticilerimiz tesislerimizi ziyaret etti.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ile teknik heyetimiz ve futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız, tesis personeliyle de tanıştı.

Başkanımız Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparken, futbolcularımıza başarılar diledi."

İŞTE O ANLAR...
