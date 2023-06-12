Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Vincenzo Montella! Resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak. Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre: Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Adana Demirspor'daki performansıyla dikkatleri çeken Montella, Adana ekibiyle 37 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor, Süper Lig'i bu sezon 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Adana temsilcisi kendi evinde namağlup rekorunu egale etti.

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA!

Öte yandan A Spor'da katıldığı bir programda konuşan Murat Sancak, Montella ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sancak yaptığı açıklamada "Şu dakika itibari ile Montella ile devam etmiyoruz. Ayrıldık. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI...

Öte yandan Murat Sancak Fenerbahçe iddialarının ardından, "Montella'nın Fenerbahçe'ye gittiğini zannetmiyorum. Daha önce adı, Trabzonspor'la da geçmişti. Fenerbahçe'ye önerildiğini biliyorum. Alırlarsa Allah yolunu açık etsin. Ama bana sorulmadığı için gönül koyarım." dedi.