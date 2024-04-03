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Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic orta sahadan müthiş bir gol attı! Kaleci Mahammadaliyev'in hatasını affetmedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 22:15
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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında sahalarda ender rastlanacak cinsten bir pozisyon yaşandı. Rakip kalecinin hatasında topla orta sahada buluşan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tadic çok zor pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak orta sahadan topu ağlara gönderdi.

Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tadic orta sahadan müthiş bir gol atarak izleyenlerin gözünün pasını sildi.

KALECİDEN BÜYÜK HATA

Rakip kaleci Shahrudin Mahammadaliyev'in büyük hatasında topla orta sahada buluşan Tadic, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

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