Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic orta sahadan müthiş bir gol attı! Kaleci Mahammadaliyev'in hatasını affetmedi

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında sahalarda ender rastlanacak cinsten bir pozisyon yaşandı. Rakip kalecinin hatasında topla orta sahada buluşan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tadic çok zor pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak orta sahadan topu ağlara gönderdi.
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